Πάνος Ρούτσι: Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα και μου συμπαραστεκόταν
Πάνος Ρούτσι: Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα και μου συμπαραστεκόταν
«Το έκανε με την καρδιά του χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες» ανέφερε
Για τη μάχη που έδωσε επί 23 μέρες με απεργία πείνας, προκειμένου να του επιτραπεί η εκταφή του γιου του και να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή «Το Πρωινό».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος, όπως είπε, βρισκόταν στο πλευρό του σχεδόν κάθε βράδυ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο συνθέτης, χωρίς κάμερες ή δηλώσεις, στάθηκε αθόρυβα δίπλα του, προσφέροντάς του δύναμη και ανθρώπινη παρουσία σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, όπως είπε.
«Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες από το Σύνταγμα. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε ότι θέλει να είναι μαζί μου για να μην είμαι μόνος μου. Κουβεντιάζαμε ώρες. Ήταν πολύ όμορφο. Το έκανε με την καρδιά του χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Δεν ήθελε, γι’ αυτό ερχόταν αργά το βράδυ», αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η δύναμή του όλο αυτό το διάστημα προερχόταν από τη σκέψη του παιδιού του και από τη στήριξη του κόσμου, που του έστελνε καθημερινά μηνύματα συμπαράστασης.
