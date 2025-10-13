Καιρός: Με βροχές ξεκινάει η εβδομάδα - Πότε θα ενταθούν τα φαινόμενα, ποιες περιοχές θα πλήξουν

Ο καιρός την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.