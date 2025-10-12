Νεκρός 51χρονος κυνηγός στην Καβάλα - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του ενώ κυνηγούσε με φίλους του
Νεκρός 51χρονος κυνηγός στην Καβάλα - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του ενώ κυνηγούσε με φίλους του

Το όπλο φαίνεται πως δεν ήταν ασφαλισμένο - Το δυστύχημα έγινε στον δήμο Παγγαίου

Νεκρός 51χρονος κυνηγός στην Καβάλα - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του ενώ κυνηγούσε με φίλους του
Τραγωδία σημειώθηκε στην Καβάλα, καθώς σκοτώθηκε ένας 51χρονος άνδρας από την εκπυρσοκρότηση όπλου, ενώ κυνηγούσε στο δήμο Παγγαίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία ομάδα φίλων κυνηγούσε από νωρίς το πρωί σήμερα σε αγροτική έκταση της δημοτικής κοινότητας Ορφανού.

Ενώ είχαν καταφέρει να χτυπήσουν ένα αγριογούρουνο και βρίσκονταν κατά τη διαδικασία περισυλλογής φαίνεται πως εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό όπλο του θύματος και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το όπλο φαίνεται πως δεν ήταν ασφαλισμένο.

Σε κάθε περίπτωση οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

