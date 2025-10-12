81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 - Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη παρουσία Τασούλα, το μήνυμα Δένδια

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
81 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής - Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη - Σπανάκης: Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται
Στις 12 Οκτωβρίου 1944 ολοκληρώνεται μια από τις πιο κρίσιμες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, η αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την Αθήνα και η απελευθέρωση της πόλης.
Η Κατοχή είχε διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια και είχε αφήσει πίσω της βαθιές πληγές, ανθρώπινες, κοινωνικές και πολιτικές.
Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής».
«Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά – σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής), προσθέτει στην ανάρτηση ο κ. Δένδιας.
Απελευθέρωση της Αθήνας αποκαλείται η εκκένωση της ελληνικής πρωτεύουσας από τα γερμανικά στρατεύματα, γεγονός που έλαβε χώρα στις 12 Οκτωβρίου 1944 και θεωρείται ως η επίσημη λήξη της κατοχικής περιόδου. Σε αντίθεση, πάντως, με τις υπόλοιπες χώρες, στην Ελλάδα δεν εορτάζεται η απελευθέρωση, αλλά η έναρξη του πολέμου (ΟΧΙ - 28η Οκτωβρίου 1940), με την άρνηση παράδοσης της χώρας. Η ημερομηνία της Απελευθέρωσης περνά σχετικά απαρατήρητη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη σήμερα στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 81ης επετείου της απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα κατοχής.
Στην δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης. Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων της αμείλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε».
Πρόσθεσε, επίσης, ότι «Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου, επί τρεισήμισι χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας. Και η ώρα αυτή ακριβώς, συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει, 81 χρόνια μετά, πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες, δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη γι' αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασαίνει και ανασαίνοντας, να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή».
«Η ελευθερία δεν χαρίζεται! Κερδίζεται!» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της 81ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. «Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, που βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο» υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, «ήταν, είναι και θα είναι προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας! Φάρος του πνεύματος και παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς!».
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης ανέφερε ότι «σε μία εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, είναι πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, στρατηγικό, αμυντικό, γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό». Και κατέληξε: «Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης, για μία Ελλάδα που προχωρά σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, για μία Ελλάδα με οικονομική προοπτική, με πολιτική σταθερότητα, με γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας!».
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης ανέφερε ότι «σε μία εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, είναι πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, στρατηγικό, αμυντικό, γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό». Και κατέληξε: «Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης, για μία Ελλάδα που προχωρά σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, για μία Ελλάδα με οικονομική προοπτική, με πολιτική σταθερότητα, με γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας!».
Η ημέρα της ΑπελευθέρωσηςΕκείνη την ημέρα, ο αθηναϊκός λαός παρακολούθησε την κατάθεση στεφάνου από τον επικεφαλής των αποχωρούντων Γερμανών μαζί με τον κατοχικό (διορισμένο) δήμαρχο Άγγελο Γεωργάτο στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν το χώρο της Πλατείας Συντάγματος, το πλήθος ποδοπάτησε το στεφάνι και στη συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξέσπασαν σε αλαλαγμούς χαράς, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή που περίμεναν να έλθει τριάμισι ολόκληρα χρόνια.
Στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης εμφανίστηκε ο στρατηγός Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, διορισμένος Στρατιωτικός Διοικητής Αθηνών από την κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής και κάποιοι ένστολοι Βρετανοί αξιωματικοί που είχαν φθάσει μυστικά στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Η παρουσία τους προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού στους Αθηναίους.
Τη συμφωνία μεταξύ των Γερμανών και των ελληνικών αρχών αποδέχθηκαν σιωπηρά τόσο οι Βρετανοί όσο και το ΕΑΜ με την ΠΕΕΑ. Στις 8 Οκτωβρίου το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποδεχόταν πλήρως το σχέδιο που είχε συμφωνηθεί, προκρίνοντας την εθνική ομοψυχία.
Η αποχώρησηΤο πρωΐ (8:00 π.μ.) της 12ης Οκτωβρίου ο στρατηγός Φέλμι συνοδευόμενος από το δήμαρχο Αθηναίων Γεωργάτο κατάθεσε ένα στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ ήδη οι μηχανοκίνητες φάλαγγες των Γερμανών εγκατέλειπαν από νωρίς την Αθήνα διαμέσου της Ιεράς Οδού.
Στις 9:15 π.μ. η γερμανική φρουρά της Ακρόπολης προχώρησε στην υποστολή της ναζιστικής σημαίας έπειτα από συνολικά 1.624 μέρες κατοχής (ή 3,5 έτη, που μεσολάβησαν από τον Απρίλιο του 1941 έως εκείνη την ημέρα) και ένας στρατιώτης τύλιξε βιαστικά το σύμβολο της κατοχής και αποχώρησε από τον Ιερό Βράχο. Ακολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και Ελλήνων εργατών με τους ναζί δολιοφθορείς, που απέτρεψαν την καταστροφή του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Κερατσίνι. Από την άλλη, σημαντικό τμήμα του λιμανιού του Πειραιά ανατινάχθηκε από τους αποχωρούντες Γερμανούς.
