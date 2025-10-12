81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 - Η έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη παρουσία Τασούλα, το μήνυμα Δένδια

Έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παρουσία τους Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα

Κλείσιμο

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας



Σπανάκης: Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται

Στις 12 Οκτωβρίου 1944 ολοκληρώνεται μια από τις πιο κρίσιμες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας,και η απελευθέρωση της πόλης.είχε διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια και είχε αφήσει πίσω της βαθιές πληγές, ανθρώπινες, κοινωνικές και πολιτικές.με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα ένα χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της μακράς νύχτας της Γερμανικής Κατοχής».«Και βλέπομε τη γερμανική σημαία σιγά – σιγά να υποστέλλεται, να εξαφανίζεται σαν να την κατάπιε ο Ιερός Βράχος. Και να αρχίζει να ανεβαίνει στον ιστό το αγαπημένο χρώμα του ουρανού μας» (Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής), προσθέτει στην ανάρτηση ο κ. Δένδιας.αποκαλείται η εκκένωση της ελληνικής πρωτεύουσας από τα γερμανικά στρατεύματα,και θεωρείται ως η επίσημη λήξη της κατοχικής περιόδου. Σε αντίθεση, πάντως, με τις υπόλοιπες χώρες, στην Ελλάδα δεν εορτάζεται η απελευθέρωση, αλλά η έναρξη του πολέμου (ΟΧΙ - 28η Οκτωβρίου 1940), με την άρνηση παράδοσης της χώρας. Η ημερομηνία της Απελευθέρωσης περνά σχετικά απαρατήρητη.παρέστη σήμερα στην έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο του εορτασμού της 81ης επετείου της απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα κατοχής.Στην δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «Η απελευθέρωση των Αθηνών πριν ακριβώς 81 χρόνια, στις 12 Οκτωβρίου του 1944, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, έλαβε χώρα μέσα σε ένα κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού και λύτρωσης. Η Αθήνα, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων της αμείλικτης ναζιστικής κατοχής, υπέμεινε, υπέφερε και αντιστάθηκε στον κατακτητή. Και αυτή την υπομονή, αυτή την αδάμαστη καρτερία, αυτή τη σκληρότατη δοκιμασία και αυτή την αντίσταση, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε και να τιμούμε».Πρόσθεσε, επίσης, ότι «Και η ώρα της απελευθέρωσης της πρωτεύουσας της Ελλάδος ήταν η ώρα της κατάκτησης του ποθούμενου, επί τρεισήμισι χρόνια, της ελευθερίας, της πολύτιμης και ευαίσθητης ελευθερίας. Και η ώρα αυτή ακριβώς, συνεχίζει και σήμερα να μας θυμίζει, 81 χρόνια μετά, πως η ελευθερία που την περιέγραψα ως πολύτιμη και πολύ ευαίσθητη, πολύ εύθραυστη, η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες, δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να την προασπίζουμε και να την υπερασπιζόμαστε καθημερινά. Ιδιαίτερα μια κοινωνία που είναι ενωμένη γι' αυτό το σκοπό, ώστε να μπορεί η ελευθερία να ανασαίνει και ανασαίνοντας, να μας χαρίζει γενναιόδωρα τη δική της πνοή».«Η ελευθερία δεν χαρίζεται! Κερδίζεται!» τόνισε, μεταξύ άλλων,, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της 81ης επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. «Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, που βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο» υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, «ήταν, είναι και θα είναι προπύργιο της δημοκρατίας και της ελευθερίας! Φάρος του πνεύματος και παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς!».Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης ανέφερε ότι «σε μία εποχή σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, είναι πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημοκρατίας στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα στέκεται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι ισχυρή όσο ποτέ σε κάθε επίπεδο, στρατηγικό, αμυντικό, γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό». Και κατέληξε: «Αγωνιζόμαστε, λοιπόν, συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης, για μία Ελλάδα που προχωρά σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, για μία Ελλάδα με οικονομική προοπτική, με πολιτική σταθερότητα, με γερά θεμέλια για το μέλλον των παιδιών μας!».