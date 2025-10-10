Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Απατεώνας υποδύθηκε τον αστυνομικό και έπεισε 75χρονη στον Βόλο να δώσει €8.000 - Συνελήφθη η 73χρονη που τα παρέλαβε
Εκτός από τα μετρητά, οι απατεώνες έπεισαν την 75χρονη να τους παραδώσει και κοσμήματα
Στη σύλληψη μιας 73χρονης, η οποία παρέλαβε τα 8.000 ευρώ που πείσθηκε να δώσει μια 75χρονη από έναν δήθεν αστυνομικό στον Βόλο προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.
Η περιπέτεια για την 75χρονη ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης όταν άγνωστος της τηλεφώνησε και αφού προσποιήθηκε τον Διοικητή Αστυνομικής Υπηρεσίας, την έπεισε να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της 7.960 ευρώ προκειμένου συγγενικό της πρόσωπο που υποτίθεται ότι προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα να απεμπλακεί από τις ποινικές συνέπειες.
Επειδή, μάλιστα, τα μετρητά δεν ήταν αρκετά για τους απατεώνες, στη συνέχεια επικοινώνησαν εκ νέου με την 75χρονη ζητώντας της να πετάξει από το μπαλκόνι και τα κοσμήματά της.
Αστυνομικοί που είχαν ενημερωθεί συνέλαβαν την 73χρονη και κατάσχεσαν τα κοσμήματα και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια η ίδια παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 6.080 ευρώ.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της 73χρονης στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 3.400 ευρώ.
Η 73χρονη συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου ερευνάται τυχόν εμπλοκή της και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
