Ο Προσωπικός Αριθμός βήμα βήμα: Πώς γίνεται η έκδοση, πότε λήγει η προθεσμία και τι ισχύει για τα παιδιά - Αναλυτικός οδηγός
Πώς γίνεται η έκδοση Προσωπικού Αριθμού - Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον νέο τρόπο ταυτοποίησης στις συναλλαγές με το Δημόσιο - Όσοι δεν έχουν κωδικούς Taxisnet ή/και δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ΚΕΠ και τις προξενικές αρχές
Μια νέα εποχή στην ταυτοποίηση ξεκινά με την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού, σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και της μείωσης της υπέρογκης γραφειοκρατίας.
Η μεταρρύθμιση στοχεύει στην αναβάθμιση της παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στην αντιμετώπιση των χρόνιων κενών στη διασύνδεση κρατικών μητρώων, που είχαν ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και τον περιορισμό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.
Μέχρι σήμερα οι πολίτες διέθεταν τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς ταυτοποίησης. Πλέον με τον προσωπικό αριθμό διασφαλίζεται ότι στα βασικά μητρώα του κράτους τηρούνται τα ίδια, επιβεβαιωμένα και ορθά στοιχεία για κάθε πολίτη, με απόλυτο σεβασμό και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4727/20, αποτελείται από τρία αλφαριθμητικά στοιχεία ως πρόθεμα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πολίτη. Επισημαίνεται ότι θα αναγράφεται στα δελτία ταυτότητας για τα οποία η αίτηση έκδοσης υποβάλλεται από τις 3 Ιουνίου και μετά, ενώ θα ενσωματωθεί εντός του Ιουνίου και στην ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet. Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να ανατρέξουν οποτεδήποτε στην εφαρμογή myinfo.gov.gr προκειμένου να δουν τον προσωπικό αριθμό τους.
Οσοι δεν έχουν κωδικούς Taxisnet ή/και δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ΚΕΠ και τις προξενικές αρχές.
Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα τέλη Αυγούστου, η παράταση δόθηκε προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.
Για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας.
Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr και κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet εκδίδεται σε λίγα λεπτά ο «Προσωπικός Αριθμός» που αποτελείται από δύο πρώτα αλφαριθμητικά στοιχεία που επιλέγουμε οι ίδιοι, ένα τρίτο κατά σειρά ψηφίο που επιλέγει αυτόματα το σύστημα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχει εκδώσει η εφορία.
Ο Προσωπικός Αριθμός, όπως αναφέρεται, είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.
Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) και ποιος είναι ο σκοπός του;Αποτελεί το στοιχείο επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του Δημοσίου.
Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή του, τι μπορεί να συμβεί μετάΚάτι λιγότερο από ένας μήνας απομένει μέχρι τη λήξη της παράτασης που δόθηκε στις 26 Αυγούστου για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού.
Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες πρέπει να ολοκληρώσουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις και επιπλοκές στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα τέλη Αυγούστου, η παράταση δόθηκε προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.
Για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας.
Τα βήματα για τον Προσωπικό ΑριθμόΗ διαδικασία έκδοσης είναι αρκετά απλή καθώς με λίγα «κλικ» μπορεί όποιος διαθέτει ΑΦΜ να εκδώσει τον εν λόγω αριθμό και να τον χρησιμοποιεί σε συναλλαγές του με το Δημόσιο, χωρίς να χρειάζεται να αναφέρει κάποιον άλλον αριθμό όπως είναι ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός ταυτότητας.
Μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr και κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet εκδίδεται σε λίγα λεπτά ο «Προσωπικός Αριθμός» που αποτελείται από δύο πρώτα αλφαριθμητικά στοιχεία που επιλέγουμε οι ίδιοι, ένα τρίτο κατά σειρά ψηφίο που επιλέγει αυτόματα το σύστημα και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που έχει εκδώσει η εφορία.
Ο Προσωπικός Αριθμός, όπως αναφέρεται, είναι μια κομβική μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εντοπισμό και στη διόρθωση των ασυμφωνιών που καταγράφονται στα στοιχεία των πολιτών μεταξύ των μητρώων του Δημοσίου, τα οποία αναδεικνύει η εφαρμογή myInfo.
Ο Προσωπικός Αριθμός θα αποτελέσει το νέο βασικό εργαλείο ταυτοποίησης και θα αντικαταστήσει σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού και προς διευκόλυνση των πολιτών:
-Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
-Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.
Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν Προσωπικό Αριθμό και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.
Επίσης, σημειώνεται πως για την έκδοση πλέον ταυτότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση Προσωπικού Αριθμού, που θα αναγράφεται στην πίσω πλευρά της ταυτότητας.
Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.
• Επιτυγχάνονται καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και αποτελεσματικότερος έλεγχος από το Δημόσιο.
• Διευκόλυνση χρήσης και υπόμνηση του Π.Α. στον πολίτη.
Πώς μπορεί να τροποποιήσει ο πολίτης τα στοιχεία επικοινωνίας του;
Μόνο μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) στο emep.gov.gr.
Για τα ανήλικα παιδιά, η διαδικασία απόδοσης γίνεται μέσω των γονέων ή κηδεμόνων τους και χρειάζεται να υπάρχει ΑΦΜ του παιδιού.
Προκειμένου να εκδώσετε Προσωπικό Αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος, απαιτείται να έχετε επιβεβαιώσει τα δικά σας στοιχεία μέσω της εφαρμογής myInfo, να επαληθεύεται η σχέση σας με το προστατευόμενο μέλος και το προστατευόμενο μέλος να διαθέτει ΑΦΜ.
Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση Προσωπικού Αριθμού ανηλίκου με φυσική παρουσία στο ΚΕΠ ή σε έμμισθη Προξενική Αρχή, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Αν δεν μπορείτε να εκδώσετε προσωπικό αριθμό για το ανήλικο προστατευόμενο μέλος σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας, ότι ανήκετε στην ίδια ή συσχετιζόμενη δημοτολογική μερίδα με το προστατευόμενο μέλος και ότι το ανήλικο προστατευόμενο μέλος διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Όσοι δεν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες όπως, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο.
Τι αλλάζει για τους πολίτες;Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μόνο έναν αριθμό. Ο Προσωπικός Αριθμός θα είναι το «ψηφιακό κλειδί» για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και, σταδιακά, και για υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.
Αν αλλάξω ταυτότητα, θα αλλάξει και ο Προσωπικός Αριθμός;Οχι. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο.
Πώς θα αποδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός;Η απόδοση θα γίνεται μέσω της νέας εφαρμογής myInfo του gov.gr. Ο πολίτης θα συμμετέχει στη διαμόρφωση του αριθμού και θα μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει προσωπικά του στοιχεία.
Ποιος αποφασίζει τον Προσωπικό μου Αριθμό; Τον επιλέγω εγώ;Ναι, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά ψηφία που θα προηγούνται του ΑΦΜ. Το τρίτο ψηφίο παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Η επιλογή γίνεται κατά την έκδοση του αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo.
Σε ποιους αποδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός;Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, είτε είναι Ελληνες είτε αλλοδαποί.
Τι απαιτείται για την έκδοση Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo;Κωδικοί taxisnet και καταχωρημένος αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ (Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).
Πού θα βλέπω τον Προσωπικό Αριθμό μου;Στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.
Πρέπει να αλλάξω ταυτότητα για να αποκτήσω τον Προσωπικό Αριθμό;Οχι απαραίτητα. Μπορείς να εκδόσεις τον Προσωπικό Αριθμό μέσω του gov.gr, ακόμη και πριν αλλάξεις ταυτότητα. Ωστόσο, ο αριθμός θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες, επομένως η μετάβαση είναι απαραίτητη μεσοπρόθεσμα, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.
Τι εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή;Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα των κρατικών μητρώων, β)Μειώνει την ταλαιπωρία των πολιτών, γ) Βοηθά στη διόρθωση σφαλμάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ, ΕΛ.ΑΣ. κ.ά.).
Ποια είναι τα βασικά οφέλη από την ενσωμάτωση του Π.Α. στα δελτία ταυτότητας;• Η ενσωμάτωση του Π.Α. στην ταυτότητα δημιουργεί μονοσήμαντη σύνδεση μεταξύ φυσικής και ψηφιακής ταυτοποίησης, ενισχύοντας την ασφάλεια.
Τι γίνεται όταν ο πολίτης εντοπίσει ότι κάποιο στοιχείο είναι λάθος;Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα ορθά ονοματεπωνυμικά στοιχεία του και ημερομηνία γέννησης, δήμο, ΑΜΚΑ και αριθμό δελτίου ταυτότητας, και στη συνέχεια ενημερώνονται τα βασικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Σε περίπτωση όμως που τα στοιχεία τα οποία υποδεικνύει δεν ταυτίζονται με αυτά στο Μητρώο Πολιτών και ο πολίτης θεωρεί ότι δεν έχει καταγραφεί ορθά κάποιο από τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας και ημερομηνία γέννησης, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Δημοτολόγιο όπου είναι εγγεγραμμένος για να κάνει την απαιτούμενη διόρθωση.
Υποχρεωτικός και για τα παιδιάΜε βάση τις τρέχουσες νομοθετικές διατάξεις, ο Προσωπικός Αριθμός είναι υποχρεωτικός για κάθε πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, άρα και για τα παιδιά.
