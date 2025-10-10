Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Καταργείται η υποχρεωτική εκτύπωση αποδείξεων στα διόδια, νέα εποχή στις διελεύσεις
Η απόφαση της ΑΑΔΕ αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο διέλευσης και αναμονής στα διόδια
Τέλος στην υποχρεωτική εκτύπωση της απόδειξης στα διόδια βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη μείωση της χρήσης χαρτιού, την προστασία του περιβάλλοντος και την επιτάχυνση της διέλευσης από τα διόδια.
Ειδικότερα, με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ (Ε.2087/2025), Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζεται ότι στις διελεύσεις ιδιωτών από κλειστούς αυτοκινητοδρόμους ή γέφυρες με σύστημα διοδίων, η εκτύπωση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών δεν είναι πλέον υποχρεωτική. Η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν εκτυπώνεται εφόσον το επιλέξει ο οδηγός, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά.
Με αυτή τη ρύθμιση δίνεται λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό ζήτημα, στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν γίνει κοινωνοί στους ελληνικούς δρόμους – την απόρριψη από τους οδηγούς των εκτυπωμένων αποδείξεων στον δρόμο, αμέσως μετά την διέλευσή τους από τον σταθμό διοδίων.
Παράλληλα, αυτή η πρωτοβουλία έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο και για τους οδηγούς, αφού αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο διέλευσης και αναμονής στα διόδια, ιδίως σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, βάσει της απόφασης Α.1066/2025 του διοικητή της, η ΑΑΔΕ λαμβάνει σε τακτική βάση από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία με τα στοιχεία των διελεύσεων (αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης), διασφαλίζοντας την ορθή έκδοση των αποδείξεων, ανεξάρτητα από το αν εκτυπώνονται ή όχι.
