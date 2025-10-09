Πολεμική Αεροπορία: Καλύτερη η κατάσταση των δύο εκπαιδευτών που έπεσαν στο Τατόι
Πολεμική Αεροπορία: Καλύτερη η κατάσταση των δύο εκπαιδευτών που έπεσαν στο Τατόι
Κατά μια γραμμή πληροφόρησης το ατύχημα προκλήθηκε από αποκόλληση πτέρυγας του P2002-JF Tecnam κατά την ευθυγράμμιση
Καλύτερη κλινική εικόνα εμφανίζουν σήμερα οι δύο εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι επέβαιναν χθες σε διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, το οποίο κατέπεσε στο αεροδρόμιο, στο Τατόι.
Οι δύο εκπαιδευτές νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και διακομίσθησαν αμέσως μετά το συμβάν. Ως προς τον εκπαιδευτή που έχει διασωληνωθεί, κατά πληροφορίες, η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, ενώ βελτιωμένη φέρεται η κατάσταση της υγείας και του έτερου εκπαιδευτή, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στην μέση.
Σημειωτέον ότι στο αεροσκάφος δεν επέβαιναν Ίκαροι, ενώ κατά μια γραμμή πληροφόρησης το ατύχημα προκλήθηκε από αποκόλληση πτέρυγας κατά την ευθυγράμμιση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας να παραπέμπει στην ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών, ώστε να προκύψει η πραγματική εικόνα για τους λόγους που οδήγησαν τελικά στην πρόσκρουση του αεροσκάφους.
Υπογραμμίζεται ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου και προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.
