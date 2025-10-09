Πολεμική Αεροπορία: Καλύτερη η κατάσταση των δύο εκπαιδευτών που έπεσαν στο Τατόι
ΕΛΛΑΔΑ
Πολεμική Αεροπορία Εκπαιδευτικοί Αεροσκάφος Τατόι

Πολεμική Αεροπορία: Καλύτερη η κατάσταση των δύο εκπαιδευτών που έπεσαν στο Τατόι

Κατά μια γραμμή πληροφόρησης το ατύχημα προκλήθηκε από αποκόλληση πτέρυγας του P2002-JF Tecnam κατά την ευθυγράμμιση

Πολεμική Αεροπορία: Καλύτερη η κατάσταση των δύο εκπαιδευτών που έπεσαν στο Τατόι
Γεωργία Σαδανά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Καλύτερη κλινική εικόνα εμφανίζουν σήμερα οι δύο εκπαιδευτές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι επέβαιναν χθες σε διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, το οποίο κατέπεσε στο αεροδρόμιο, στο Τατόι.

Οι δύο εκπαιδευτές νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και διακομίσθησαν αμέσως μετά το συμβάν. Ως προς τον εκπαιδευτή που έχει διασωληνωθεί, κατά πληροφορίες, η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, ενώ βελτιωμένη φέρεται η κατάσταση της υγείας και του έτερου εκπαιδευτή, ο οποίος υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στην μέση.

Σημειωτέον ότι στο αεροσκάφος δεν επέβαιναν Ίκαροι, ενώ κατά μια γραμμή πληροφόρησης το ατύχημα προκλήθηκε από αποκόλληση πτέρυγας κατά την ευθυγράμμιση. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί, με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας να παραπέμπει στην ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών, ώστε να προκύψει η πραγματική εικόνα για τους λόγους που οδήγησαν τελικά στην πρόσκρουση του αεροσκάφους.

Υπογραμμίζεται ότι το αεροσκάφος συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου και προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.



Ειδήσεις σήμερα:

Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»

Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Γεωργία Σαδανά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης