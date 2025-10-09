Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ο Έλληνας που έτρεξε στο Ultra Pirineu, τον υπερμαραθώνιο των 100 χιλιομέτρων στα Πυρηναία
Ο Αλέξης Παρθένης, μοναδικός Έλληνας συμμετέχων στον υπερμαραθώνιο στην Καταλονία μίλησε για την πρόκληση, την προετοιμασία και την δυσκολία της διαδρομής στα Πυρηναία
Για τη συμμετοχή του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον υπερμαραθώνιο των 100 χιλιομέτρων στα Πυρηναία, μίλησε ο Αλέξης Παρθένης σε εκπομπή του ΕΡΤnews.
Ο κ. Παρθένης, αναφερόμενος στην εμπειρία του από τη συμμετοχή του στον Ultra Pirineu, τόνισε πως ήταν ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες που έχει λάβει μέρος. Όπως δήλωσε, αγώνες με τέτοια δυσκολία δεν πραγματοποιούνται πια στην Ελλάδα, γι’ αυτό και αποφάσισε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη διοργάνωση στην Καταλονία. Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός Έλληνας που συμμετείχε στον υπερμαραθώνιο.
Σε ό,τι αφορά τους στόχους που είχε θέσει για τον αγώνα, ο κ. Παρθένης σημείωσε πως είναι ευχαριστημένος που κατάφερε να τερματίσει, τονίζοντας πως το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία του βουνού και η ολοκλήρωση της διαδρομής, ανεξαρτήτως του χρόνου. Ιδιαίτερη αξία για τον ίδιο είχε και η παρουσία των παιδιών του, τα οποία τον περίμεναν στο τερματισμό.
Ο κ. Παρθένης ξεκίνησε να τρέχει ερασιτεχνικά το 2012, αρχικά σε γήπεδα και δρόμους, αλλά γρήγορα ανακάλυψε την αγάπη του για το τρέξιμο στη φύση, στα βουνά και τα δάση.
Σχετικά με την προετοιμασία για έναν αγώνα τέτοιας κλίμακας, ανέφερε πως εξαρτάται από το είδος του αγώνα. Για να προετοιμαστεί για τα 100 χιλιόμετρα του Ultra Pirineu, προπονήθηκε περίπου πέντε ημέρες την εβδομάδα, διανύοντας κατά μέσο όρο 50-60 χιλιόμετρα την εβδομάδα.
Ο ίδιος δεν είχε έναν συγκεκριμένο στόχο όσον αφορά τον χρόνο τερματισμού, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα σε 19 ώρες και 59 λεπτά. Εξήγησε ότι έκανε στάσεις σε σταθμούς τροφοδοσίας και πως η διαδρομή περιλάμβανε περπάτημα στις ανηφόρες και τρέξιμο στις κατηφόρες, καθιστώντας την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
Αναφορικά με τη δυσκολία της διαδρομής, ο κ. Παρθένης σημείωσε ότι ο αγώνας στα Πυρηναία ήταν η πιο δύσκολη διαδρομή που έχει διανύσει, λόγω της μεγάλης θετικής υψομετρικής διαφοράς. Παρόλα αυτά, αναφέρθηκε και στον αγώνα των 100 μιλίων που συμμετείχε στο Παρανέστι της Δράμας, ο οποίος είχε μεγαλύτερη απόσταση, αλλά μικρότερη δυσκολία ως προς την τεχνική του διαδρομή.
