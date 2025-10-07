Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,5 εκατ. - Ο ισολογισμός του brand Jtouni

Πώς ξεκίνησε η Ιωάννα Τούνη

Η ίδια επενδύει πλέον και στον real estate τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκτήσει και ανακαινίζει νεοκλασικό διαμέρισμα επί της οδού Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη – ένα ακίνητο 170 τ.μ. του 1954, το οποίο αγόρασε από κοινού με εταιρεία real estate που εξειδικεύεται στην αναπαλαίωση ιστορικών κατοικιών.Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται γύρω στις 250.000 ευρώ, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί είτε ως έδρα της εταιρείας είτε ως πολυχώρος showroom και δημιουργικού γραφείου.Το επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται σε μια εξαιρετικά αποδοτική μορφή marketing: τη δύναμη της προσωπικής επιρροής.Οι συνεργασίες της με εταιρείες διαμορφώνονται με βάση έναν διαφανή τιμοκατάλογο: ένα απλό story 15 δευτερολέπτων κοστίζει 350 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο post και stories μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ.Τα πακέτα giveaway – που περιλαμβάνουν ένα post και 25 stories – κοστολογούνται στα 5.000 ευρώ + ΦΠΑ, αποφέροντας στους πελάτες της 30.000 έως και 90.000 νέους followers.Πέρα από το Instagram, η ίδια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο TikTok και στο YouTube, προσφέροντας ολοκληρωμένες καμπάνιες που συνδυάζουν lifestyle περιεχόμενο, storytelling και προϊοντικές προωθήσεις.Με αυτόν τον τρόπο, έχει μετατρέψει τον προσωπικό της λογαριασμό σε πολυμεσική επιχείρηση, με έσοδα που προέρχονται τόσο από πωλήσεις ρούχων όσο και από διαφημιστικές συνεργασίες.Η Ιωάννα Τούνη δεν είναι απλώς μια influencer που εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα για να προωθήσει προϊόντα. Είναι ένα παράδειγμα της λεγόμενης «επιχειρηματικότητας της επιρροής» – του νέου μοντέλου που στηρίζεται στην προσωπική αφήγηση, τη συναισθηματική σύνδεση με το κοινό και τη μετατροπή της δημοφιλίας σε οργανωμένη εταιρική δραστηριότητα.Το brand TOUNI, με ενεργητικό 3,4 εκατομμύρια ευρώ, ίδια κεφάλαια 2,4 εκατομμύρια και καθαρά κέρδη 1,5 εκατομμύριο, δεν είναι πια μια διαδικτυακή επιτυχία, αλλά μια σταθερή επιχειρηματική δύναμη.Πίσω από τη λαμπερή εικόνα υπάρχει δομή: αποθήκες, e-shop, εργαζόμενοι, λογιστικά συστήματα, επενδυτικός σχεδιασμός και αυστηρός έλεγχος δαπανών.Όλα δείχνουν ότι η Τούνη λειτουργεί περισσότερο ως CEO παρά ως influencer. Και αυτή η πειθαρχία, σε συνδυασμό με την προσωπική της επικοινωνιακή δύναμη, είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας της.Το επόμενο βήμα φαίνεται να είναι η ανάπτυξη του franchise «TOUNI» σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό.Η επιχειρηματίας φέρεται να εξετάζει ήδη προτάσεις συνεργασίας για Αθήνα, Κύπρο και Ντουμπάι, περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ελληνικού κοινού και ενδιαφέρον για το fashion lifestyle που εκπροσωπεί.Η ιστορία της αποδεικνύει ότι η νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα δεν γεννιέται απαραίτητα μέσα από οικογενειακά κεφάλαια ή πανεπιστημιακά πτυχία, αλλά μέσα από το μείγμα δημιουργικότητας, συνέπειας και διαδικτυακής επιρροής.Από ένα τηλεοπτικό ριάλιτι μέχρι μια εταιρεία εκατομμυρίων, η διαδρομή της Τούνη είναι ένα case study του πώς το πάθος, η εξωστρέφεια και η καλή στρατηγική μπορούν να μετατρέψουν την εικόνα σε βιώσιμη επιχείρηση και μια influencer σε πραγματική επιχειρηματία.Γεννημένη στη Ρόδο, με καταγωγή από Σέρρες και Γιάννενα, η Ιωάννα μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σε μια οικογένεια που την ενθάρρυνε να κυνηγά τα όνειρά της.Αν και σπούδασε παιδαγωγός, η ίδια πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι το σχολείο και η τάξη δεν ήταν ο χώρος που θα μπορούσε να εκφραστεί δημιουργικά.Το βλέμμα της στράφηκε προς τη μόδα και την επικοινωνία, δύο πεδία που, λίγα χρόνια αργότερα, θα συνδυάζονταν για να την καθιερώσουν ως ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της ελληνικής ψηφιακής επιχειρηματικότητας.Η πρώτη της επιχειρηματική προσπάθεια έγινε σε συνεργασία με μια φίλη της, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα γυναικείων ρούχων με προσιτές τιμές, μοντέρνα αισθητική και στόχευση στο νεανικό κοινό.Το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε το «προοίμιο» της μετέπειτα πορείας της, δείχνοντας ότι η αγορά ήταν έτοιμη να υποδεχθεί μια νέα γενιά fashion entrepreneurs που δεν χρειάζονταν φυσικά καταστήματα για να δημιουργήσουν πελατεία.Η συμμετοχή της στο «My Style Rocks» λειτούργησε ως αφετηρία. Με την εξωστρέφεια και την αυτοπεποίθησή της, κατάφερε να ξεχωρίσει σε ένα τηλεοπτικό τοπίο που γέννησε δεκάδεςΜέσα σε λίγους μήνες απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες followers, οι οποίοι άρχισαν να τη βλέπουν όχι απλώς ως τηλεοπτικό πρόσωπο αλλά ως πρότυπο γυναίκας που τολμά να δημιουργεί.Έτσι, ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram μετατράπηκε σταδιακά σε επιχείρηση.Κάθε ανάρτηση, κάθε εμφάνιση, κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της έγινε κομμάτι ενός μεγαλύτερου πλάνου, ενός lifestyle brand που συνδύαζε τη μόδα, την αυθεντικότητα και την επιχειρηματική διορατικότητα.Σήμερα, η Ιωάννα Τούνη μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στα social media, με stories που αγγίζουν ή ξεπερνούν καθημερινά τιςΗ ζωή της, από τις χαρές της μητρότητας μέχρι τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αποτελεί υλικό επικοινωνίας και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέσο εμπορικής προώθησης.Σε έναν κόσμο όπου η αυθεντικότητα μετρά περισσότερο από το στιλιζαρισμένο lifestyle,