Επεισόδια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στη λήξη της πορείας για τη Γάζα - 19 προσαγωγές
Ομάδα νεαρών πέταξε φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς, που έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης
Επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στην Κηφισίας στο ύψος της πρεσβείας του Ισραήλ, μετά την ολοκλήρωση της πορείας αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων.
Ομάδα νεαρών πέταξε φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς που έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.
Oι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 19 ατόμων.
