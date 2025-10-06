Κωνσταντοπούλου: Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν υπάρχει καμία έγκυρη διαδικασία









Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να δοθεί εντολή για να έρθουν όλα στο φως. «Να δοθεί εντολή και να διαταχθούν τα νόμιμα, δηλαδή να διοριστούν πραγματογνώμονες», ζήτησε, διευκρινίζοντας ότι δεν θα πρέπει να προέρχονται από ιατροδικαστικές υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στα Τέμπη.«Δεν θα δεχθούμε τον διορισμό τέτοιων πραγματογνωμόνων. Ζητούμε να οριστεί ομάδα πραγματογνωμόνων από το εξωτερικό, να αναζητηθούν οι καλύτεροι από όλη την υφήλιο και να υπάρξει μια διαδικασία lege artis και βεβαίως η οικογένεια του Ντένι να ασκήσει το δικαίωμα τεχνικών συμβούλων», είπε.Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειαςΣε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια σημειώνει ότι δεν γνωρίζει αν πράγματι έχει δοθεί άδεια ή αν πρόκειται για επικοινωνιακό παιχνίδι και αν η άδεια θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που έχει ζητήσει. «Αναλυτικά η ανακοίνωση:Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την είδηση που μόλις κυκλοφόρησε, ότι δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσειςΗ οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε:Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει δοθεί η άδεια ή αν πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι.Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.Δεν έχει ακυρωθεί η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή, η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και χωρίς την παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, μόνο για ταυτοποίηση DNA - διαδικασία την οποία η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να αποτρέψει.Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις που έχει αιτηθεί εξαρχής η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία.Μόνο όταν αυτό επιβεβαιωθεί με επίσημο έγγραφο, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί.