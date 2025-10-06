Κωνσταντοπούλου: Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν υπάρχει καμία έγκυρη διαδικασία
«Η κυβέρνηση δρομολογεί άλλο ένα μπάζωμα» υποστήριξε η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι – Κατήγγειλε εκφοβισμό του γιου της οικογένειας – Ζητά ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εκταφή - Η ανακοίνωση της οικογένειας Ρούτσι
«Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση και με βάση την ενημέρωση δεν υπάρχει καμία έγκυρη διαδικασία για τίποτα» τόνισε η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που αμφισβήτησε την εισαγγελική απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, για να διεξαχθούν εξετάσεις ταυτοποίησης και τοξικολογικές.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τον διορισμό ομάδας εμπειρογνωμόνων πολλών ειδικοτήτων, όπως και το να δοθεί στους συγγενείς η δυνατότητα διορισμού των τεχνικών συμβούλων. Όπως διευκρίνισε, ο Πάνος Ρούτσι «περιμένει συνέχιση της ανάκρισης και διενέργεια πράξεων που δεν έχουν γίνει».
«Έχει αναγγελθεί μια διαδικασία που δεν έχει καμία εγγύηση, δεν έχει γνωστοποιηθεί με κανέναν νόμιμο τρόπο, η οικογένεια δεν έχει λάβει τίποτα», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα που γινόταν γνωστό ότι δόθηκε «πράσινο φως» στα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι, που κάνει απεργία πείνας για 22η ημέρα, «ο ενδιαφερόμενος εισαγγελέας δεν ήταν ενήμερος».
Κάνοντας λόγο για χυδαία και αποτρόπαιη άρνηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κ. Ρούτσι, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί το μπάζωμα της αλήθειας και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων της οικογένειας. «Δεν έχει γίνει δεκτό κανένα αίτημα του Πάνου Ρούτσι, αντίθετα μεθοδεύονται διαδικασίες που θα προκαλέσουν προβλήματα, θα συσκοτίσουν την υπόθεση και θα προκαλέσουν ακυρότητες», επισήμανε, προσθέτοντας ότι πράξεις όπως η εκταφή, χωρίς πραγματογνώμονα, χωρίς την κλήση των συγγενών και χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους είναι επισφαλείς από άποψη κύρους.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο γιος της οικογένειας Ρούτσι, Κρις, διαπίστωσε προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού στη Θεσσαλονίκη, παρακολούθηση από όχημα «και γενικότερα μία εκφοβιστική συμπεριφορά που παραπέμπει σε παρακρατική λειτουργία».
Η συνήγορος της οικογένειας ανακοίνωσε ότι η μητέρα, που βρισκόταν στο πλευρό του κ. Ρούτσι, θα καταγγείλει εκφοβισμό, ενώ η ίδια θα στείλει εξώδικο στον κ. Χρυσοχοΐδη.
Κατήγγειλε εκφοβισμό
Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι ο γιος της οικογένειας Ρούτσι, Κρις, διαπίστωσε προσπάθειες παραβίασης του σπιτιού στη Θεσσαλονίκη, παρακολούθηση από όχημα «και γενικότερα μία εκφοβιστική συμπεριφορά που παραπέμπει σε παρακρατική λειτουργία».
Η συνήγορος της οικογένειας ανακοίνωσε ότι η μητέρα, που βρισκόταν στο πλευρό του κ. Ρούτσι, θα καταγγείλει εκφοβισμό, ενώ η ίδια θα στείλει εξώδικο στον κ. Χρυσοχοΐδη.
Συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση του Πάνου Ρούτση - 22η ημέρα απεργίας πείνας
Συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση του Πάνου Ρούτση - 22η ημέρα απεργίας πείνας

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, θα δώσει Συνέντευξη Τύπου σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, στις 2μμ στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Ακαδημίας 60. Η συνέντευξη δίνεται την 22η ημέρα απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και έχει στόχο την ενημέρωση του κοινού και των Μέσων Ενημέρωσης για την εξέλιξη της υπόθεσης, τις ενέργειες της οικογένειας και τα αιτήματα που έχουν τεθεί στις αρμόδιες αρχές. Η παρουσία των εκπροσώπων του Τύπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να ακουστεί η φωνή της οικογένειας την κρίσιμη αυτή στιγμή.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να δοθεί εντολή για να έρθουν όλα στο φως. «Να δοθεί εντολή και να διαταχθούν τα νόμιμα, δηλαδή να διοριστούν πραγματογνώμονες», ζήτησε, διευκρινίζοντας ότι δεν θα πρέπει να προέρχονται από ιατροδικαστικές υπηρεσίες που έχουν εμπλακεί στα Τέμπη.
«Δεν θα δεχθούμε τον διορισμό τέτοιων πραγματογνωμόνων. Ζητούμε να οριστεί ομάδα πραγματογνωμόνων από το εξωτερικό, να αναζητηθούν οι καλύτεροι από όλη την υφήλιο και να υπάρξει μια διαδικασία lege artis και βεβαίως η οικογένεια του Ντένι να ασκήσει το δικαίωμα τεχνικών συμβούλων», είπε.
Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια σημειώνει ότι δεν γνωρίζει αν πράγματι έχει δοθεί άδεια ή αν πρόκειται για επικοινωνιακό παιχνίδι και αν η άδεια θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που έχει ζητήσει. «Δεν έχει ακυρωθεί η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή, η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και χωρίς την παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, μόνο για ταυτοποίηση DNA - διαδικασία την οποία η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να αποτρέψει», προσθέτει.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την είδηση που μόλις κυκλοφόρησε, ότι δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις
Η οικογένεια Ρούτσι και οι δικηγόροι της δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημο έγγραφο σχετικά, συνεπώς μέχρι τότε:
Δεν γνωρίζουμε αν πράγματι έχει δοθεί η άδεια ή αν πρόκειται για νέο επικοινωνιακό παιχνίδι.
Δεν γνωρίζουμε αν η άδεια αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.ά.) τις οποίες έχει εξαρχής αιτηθεί η οικογένεια, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Δεν έχει ακυρωθεί η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου εκταφή, η οποία πρόκειται να γίνει χωρίς άδεια και χωρίς την παρουσία της οικογένειας και των εμπειρογνωμόνων της, μόνο για ταυτοποίηση DNA - διαδικασία την οποία η οικογένεια Ρούτσι προσπαθεί να αποτρέψει.
Η οικογένεια Ρούτσι απαιτεί να δοθεί εντολή για όλες τις απαραίτητες τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις που έχει αιτηθεί εξαρχής η οικογένεια και η νομική της ομάδα, χωρίς να παραλειφθεί καμία.
Μόνο όταν αυτό επιβεβαιωθεί με επίσημο έγγραφο, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα αιτήματα της οικογένειας έχουν ικανοποιηθεί.
Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την είδηση που μόλις κυκλοφόρησε, ότι δόθηκε άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις
