Πάνος Ρούτσι: Σε αναμονή επίσημης ενημέρωσης για τις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Δείτε βίντεο
Στο Σύνταγμα παραμένει ο Πάνος Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας για 22η ημέρα – Μιλά με κοντινά του πρόσωπα και αναμένει τη Ζωή Κωνσταντοπούλυ
Σε αναμονή επίσημης ενημέρωσης για την πορεία του αιτήματός του για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας.
Ο κ. Ρούτσι δεν έχει σταματήσει την απεργία πείνας. Μιλά με κοντινά του πρόσωπα και περιμένει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που παραθέτει συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να έχει όλες τις πληροφορίες.
