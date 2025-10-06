Πάνος Ρούτσι: Σε αναμονή επίσημης ενημέρωσης για τις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι Εκταφή Ζωή Κωνσταντοπούλου Τραγωδία στα Τέμπη

Πάνος Ρούτσι: Σε αναμονή επίσημης ενημέρωσης για τις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Δείτε βίντεο

Στο Σύνταγμα παραμένει ο Πάνος Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας για 22η ημέρα – Μιλά με κοντινά του πρόσωπα και αναμένει τη Ζωή Κωνσταντοπούλυ

Πάνος Ρούτσι: Σε αναμονή επίσημης ενημέρωσης για τις τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του – Δείτε βίντεο
UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε αναμονή επίσημης ενημέρωσης για την πορεία του αιτήματός του για τη διενέργεια και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει για 22η ημέρα την απεργία πείνας.


Ο κ. Ρούτσι δεν έχει σταματήσει την απεργία πείνας. Μιλά με κοντινά του πρόσωπα και περιμένει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που παραθέτει συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να έχει όλες τις πληροφορίες.





Ειδήσεις σήμερα:

Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο

Νέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης