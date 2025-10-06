Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 43χρονος που βιντεοσκοπούσε παράνομα πολίτες στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία»
Αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, υπό τον όρο να δίνει μία φορά το μήνα το παρών του στις ελληνικές προξενικές αρχές τού τόπου διαμονής του στη Γερμανία
Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα πολίτες στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος, υπήκοος Γερμανίας, με ισπανική καταγωγή, διώκεται για παράνομη καταγραφή μη δημόσιας πράξης, ενώ φέρεται να παραδέχεται την πράξη του.
Ο 43χρονος απολογήθηκε το πρωί της Δευτέρας (6/10) στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, υπό τον όρο να δίνει μία φορά το μήνα το παρών του στις ελληνικές προξενικές αρχές τού τόπου διαμονής του στη Γερμανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την σύλληψή του και τον έλεγχο που ακολούθησε στο κινητό του τηλέφωνο, εντοπίστηκαν συνολικά τρία βίντεο που είχε καταγράψει παράνομα κι άλλα πέντε τα οποία είχε διαγράψει.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά από καταγγελία πατέρα που αντιλήφθηκε τον 43χρονο να βιντεοσκοπεί τον ανήλικο γιο του την ώρα που έκανε την ανάγκη του.
Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ο 43χρονος ανέφερε ότι είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, ενώ ζήτησε συγνώμη για την πράξη του, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Κατά πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να καταγράψει ανήλικους και ισχυρίστηκε ότι το έκανε για πρώτη φορά.
