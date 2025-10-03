Νοσοκομείο Νίκαιας: Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του Πάνου Ρούτσι

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τις αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει έντονα χαμηλή τιμή ουρικού οξέος και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, ουσίες που συσχετίζονται με την μειωμένη σίτιση.Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και πολυοργανική ανεπάρκεια.Το γεγονός ότι καταστάσεις όπως αυτή που έχει ξεκινήσει πριν ήδη βεβαρυμένο, και το ότι παραμένει σε πλήρη άρνηση τροφής, καθιστούν την κατάσταση του ιδιαίτερα κρίσιμη.Δεδομένου ότι το αίτημα για εκταφή του γιου του, τααυτοποίηση και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί.Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαλιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός ειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάχη Κωνσταντίνου ειδικευόμενη παθολογίας).