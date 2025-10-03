Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Νοσοκομείο Νίκαιας: Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του Πάνου Ρούτσι
Νοσοκομείο Νίκαιας: Δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του Πάνου Ρούτσι
Ο απεργός πείνας αποχώρησε από το νοσοκομείο μετά από δική του επιθυμία - Οι δικοί του γιατροί ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο Πάνος Ρούτσι έχει χάσει 10 κιλά
Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας εξέδωσε ανακοίνωση για την υγεία του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είχε μεταβεί νωρίτερα σήμερα για να υποβληθεί σε εξετάσεις, μιας και συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η μέρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πάνος Ρούτσι αποχώρηση με δική του επιθυμία.
Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.
Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.
Νωρίτερα, και οι γιατροί του είχαν εκδώσει ανακοίνωση για την υγεία του 48χρονου, λέγοντας πως τις προηγούμενες ημέρες εμφάνισε έντονη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων, ενώ συνολικά μέσα σε 19 ημέρες έχει χάσει 10 κιλά. Κάτι που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους.
Όπως αναφέρουν οι γιατροί, ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, «συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές». Η ανακοίνωση των «αλληλέγγυων ιατρών» από τους οποίους παρακολουθείται τονίζει επίσης πως ο 48χρονος απεργός πείνας αρνείται να νοσηλευτεί.
Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η/9ου 2025 (19η ημέρα).
Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπέρτασης, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νικαίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πάνος Ρούτσι αποχώρηση με δική του επιθυμία.
Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Νίκαιας
Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.
Νωρίτερα, και οι γιατροί του είχαν εκδώσει ανακοίνωση για την υγεία του 48χρονου, λέγοντας πως τις προηγούμενες ημέρες εμφάνισε έντονη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων, ενώ συνολικά μέσα σε 19 ημέρες έχει χάσει 10 κιλά. Κάτι που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού σωματικού του βάρους.
Όπως αναφέρουν οι γιατροί, ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, «συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές». Η ανακοίνωση των «αλληλέγγυων ιατρών» από τους οποίους παρακολουθείται τονίζει επίσης πως ο 48χρονος απεργός πείνας αρνείται να νοσηλευτεί.
Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η/9ου 2025 (19η ημέρα).
Η ανακοίνωση των γιατρών του Πάνου Ρούτσι
Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπέρτασης, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νικαίας.
Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.
Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.
Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τις αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει έντονα χαμηλή τιμή ουρικού οξέος και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, ουσίες που συσχετίζονται με την μειωμένη σίτιση.
Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Το γεγονός ότι καταστάσεις όπως αυτή που έχει ξεκινήσει πριν ήδη βεβαρυμένο, και το ότι παραμένει σε πλήρη άρνηση τροφής, καθιστούν την κατάσταση του ιδιαίτερα κρίσιμη.
Δεδομένου ότι το αίτημα για εκταφή του γιου του, τααυτοποίηση και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί.
Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.
Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαλιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός ειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάχη Κωνσταντίνου ειδικευόμενη παθολογίας).
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.
Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τις αιματολογικές εξετάσεις προκύπτει έντονα χαμηλή τιμή ουρικού οξέος και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, ουσίες που συσχετίζονται με την μειωμένη σίτιση.
Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και πολυοργανική ανεπάρκεια.
Το γεγονός ότι καταστάσεις όπως αυτή που έχει ξεκινήσει πριν ήδη βεβαρυμένο, και το ότι παραμένει σε πλήρη άρνηση τροφής, καθιστούν την κατάσταση του ιδιαίτερα κρίσιμη.
Δεδομένου ότι το αίτημα για εκταφή του γιου του, τααυτοποίηση και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί.
Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.
Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαλιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός ειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάχη Κωνσταντίνου ειδικευόμενη παθολογίας).
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα