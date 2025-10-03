Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Αμαλιάδα: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Σάρωσαν τα πάντα σε λιγότερο από 2 λεπτά
Τουλάχιστον έξι άτομα μετείχαν στη συμμορία που άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας – Έφραξαν τον δρόμο με το αυτοκίνητο για να κάνουν ήσυχοι τη δουλειά τους
Σε σκηνές από ταινία παραπέμπει η διάρρηξη συμμορίας σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, με λεία κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Σύμφωνα με το patrisnews.com, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, όταν τουλάχιστον 6 άτομα έφτασαν στο σημείο με κλεμμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν ως «πολιορκητικό κριό» για να ξηλώσουν κυριολεκτικά το ρολό ασφαλείας του καταστήματος.
Οι δράστες μάλιστα άφησαν το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου με alarm, για να φράξουν τον δρόμο και να συνεχίσουν ανενόχλητοι το έργο τους. Τότε, έσπασαν την τζαμαρία με λοστούς, μπήκαν στο εσωτερικό και άδειασαν τις προθήκες σε χρόνο λιγότερο των δύο λεπτών. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη είχε κλαπεί πριν από μερικές μέρες από την περιοχή της Μανωλάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή για ίχνη των δραστών. Δεν αποκλείεται η σπείρα να έχει πραγματοποιήσει και άλλα παρόμοια «χτυπήματα» στην Ηλεία και γειτονικούς νομούς.
