ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών για 64χρονη στον Βόλο που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Κακοποίηση ανηλίκων Παιδιά

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών για 64χρονη στον Βόλο που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της

Οι γείτονες αντελήφθησαν ότι η γυναίκα χτυπούσε τα παιδιά και κάλεσαν τις κοινωνικές υπηρεσίες - Πρόκειται για δύο παιδιά 6 και 7 ετών

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών για 64χρονη στον Βόλο που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ερήμην, σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, καταδικάστηκε σήμερα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 64χρονη, η οποία χτυπούσε τα δύο ανίψια της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.gr, η 64χρονη είχε αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών - ένα 7χρονο αγόρι και ένα 6χρονο κορίτσι - μαζί με έναν 44χρονο, ο οποίος επίσης ήταν θείος των παιδιών. 

Ωστόσο, οι γείτονες αντελήφθησαν ότι η γυναίκα χτυπούσε τα παιδιά και κάλεσαν τις κοινωνικές υπηρεσίες κάποια στιγμή το 2023.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες κατά την έρευνά τους διαπίστωσαν πως τα παιδιά πως έφεραν μώλωπες στα σώματά τους τους από τον ξυλοδαρμό.

Εναντίον τόσο του θείου των ανηλίκων όσο και της 64χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος θείος των παιδιών κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες.


Ειδήσεις σήμερα:

Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ

Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»

Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης