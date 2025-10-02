Συγχώνευση 27 ληξιαρχείων σε οκτώ δήμους για ενιαία εξυπηρέτηση και μείωση κόστους

Ο υφυπουργός υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «μέσα από την ενιαία εξυπηρέτηση που επιτυγχάνεται με τις συγχωνεύσεις, οι πολίτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια το σημείο αναφοράς για κάθε ληξιαρχική πράξη και θα περιορίζεται η σύγχυση ανάμεσα σε πολλά Ληξιαρχεία, στον ίδιο Δήμο, με μικρή χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους». Τέλος, τόνισε ότι «η ενιαία δομή διευκολύνει την ψηφιοποίηση των αρχείων και την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων».