ΕΟΔΥ: Τέσσερα νέα κρούσματα και ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού και δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση - Στα 91 τα συνολικά κρούσματα από τις αρχές του έτους