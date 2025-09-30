Καταδικάστηκε αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού και πρόεδρος φιλοζωικού σωματείου για κακοποίηση σκυλιών στην Φιλιππιάδα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katrina Tsántali (@katrina_tsantali)

Ο πρώην αντιδήμαρχος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο κ. Ευαγγέλου είχε γίνει εμμονικός μαζί του. Μεταξύ άλλων στη δίκη ακούστηκε ότι κατασκευάζεται νέο Δημοτικό Κυνοκομείο το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα σε αυτό τον Ιούνιο του 2025 – αν και εκεί υπάρχουν μόνο άδεια κλουβιά – εντοπίστηκε ένα νεκρό σκυλί σε προχωρημένη σήψη – σαν κάποιος να το τοποθέτησε εκεί σκόπιμα.Ο πρώην δήμαρχος κατέθεσε στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης του αντιδημάρχου του και είπε ότι ουσιαστικά έκαναν υπομονή μέχρι να κατασκευαστεί το νέο Δημοτικό Κυνοκομείο, που αν και φτάσαμε στο 2025 ακόμα δεν είναι έτοιμο.