Καταδικάστηκε αντιδήμαρχος του Δήμου Ζηρού και πρόεδρος φιλοζωικού σωματείου για κακοποίηση σκυλιών στην Φιλιππιάδα
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Άρτας τους επέβαλε ποινή 8 μηνών με αναστολή - Πάνω από 90 ζώα είχαν βρεθεί σε άθλια κατάσταση
Με ποινή φυλάκισης μόλις 8 μήνες με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Άρτας τόσο ο Χρήστος Γκάρτζιος, κτηνίατρος και πρώην αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ζηρού αρμόδιος για τα αδέσποτα, όσο και η Νόπη Παρχαρίδου, η οποία είναι πρόεδρος στο Φιλοζωικό Σωματείο του Δήμου Ζηρού καθώς σε βάρος τους είχε ασκηθεί δίωξη για την κακοποίηση δεκάδων σκυλιών.
To 2021 περίπου 90 ζώα είχαν βρεθεί βρέθηκαν ετοιμοθάνατα και άλλα άρρωστα να ζουν σε άθλιες συνθήκες. Ανάμεσα σε αυτά και κάποια που είχαν ήδη πεθάνει σε ένα παράνομο Δημοτικό Κυνοκομείο στην περιοχή Μπουσούλιζα στη Φιλιππιάδα Πρέβεζας.
Το τι συνέβαινε εκεί αποκάλυψε ένας ευαισθητοποιημένος δημότης ο Χρήστος Ευαγγέλου ο οποίος μέσω των social media έδειξε τι γινόταν εκεί και τελικά ανταποκρίθηκαν φιλοζωικοί φορείς από την Αθήνα για τη σωτηρία των σκυλιών.
Τα σκυλιά κατασχέθηκαν με εισαγγελική εντολή και απομακρύνθηκαν από το παράνομο Δημοτικό Κυνοκομείο τον Νοέμβριο του 2021. Δέκα από αυτά τελικά κατέληξαν στην πορεία λόγω της τραγικής κατάστασης τους και κάποια υιοθετήθηκαν αφού έλαβαν κατάλληλη φροντίδα, αρκετά όμως φιλοξενούνται ακόμα υπό την αιγίδα των συγκεκριμένων φορέων. Μέσα στο παράνομο Δημοτικό Κυνοκομείο έμειναν πίσω τότε περίπου 20 σκυλιά τα οποία οι αρμόδιοι δήλωναν ότι δεν μπορούσαν να τα πιάσουν. Σε τι κατάσταση ήταν ή αν επέζησαν δεν το γνωρίζει κανείς καθώς μέχρι και το 2022 συνέχιζαν οι άνθρωποι του Δήμου Ζηρού να βάζουν εκεί σκυλιά.
Η δίκη μετά από πέντε αναβολές άρχισε στις 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Αρχικά κατέθεσαν η κυρία Τσάνταλη και η κυρία Δέδε και φυσικά ο πρώτος αυτόπτης ο κ. Ευαγγέλου.
Η πρόεδρος του σωματείου στην απολογία της κατέθεσε ουσιαστικά ότι φρόντιζε ολομόναχη τα σκυλιά, είπε πως ζητούσε βοήθεια και δεν της έδιναν και πως η ίδια ήταν μόνο εθελόντρια καθώς δεν λάμβανε αμοιβή. Είπε ότι κανείς εθελοντής δεν πήγαινε για να τη βοηθήσει και όσοι πήγαιναν έφευγαν αμέσως, αλλά ποτέ δεν είπε γιατί δεν έκανε δημόσια έκκληση γιατί ποτέ .
Ο πρώην αντιδήμαρχος (και κτηνίατρος στο επάγγελμα) κατέθεσε ότι και ο ίδιος καθάριζε, και μάλιστα πλήρωνε και από την τσέπη του και έστελνε και ζώα για περίθαλψη σε κτηνίατρο στη Λευκάδα. Δήλωσε ότι από τη θέση που είχε κατάφερε να αυξήσει το κονδύλι για τα αδέσποτα.
Η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση των κατηγορουμένων γιατί «δεν είμαστε Ελβετία»Η καταδίκη έστω και με αυτή τη συμβολική ποινή ήρθε παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή των κατηγορουμένων γιατί «η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ελβετική» και συμπλήρωσε μάλιστα πως «οι δύο Μ.Κ.Ο. έδρασαν προς χάριν εντυπωσιασμού». Μια φράση που προκάλεσε την αντίδραση του δικηγόρου Αλέξανδρου Κασσανδρινού ο οποίος εκπροσώπησε την Κατρίνα Τσάνταλη, ιδρύτρια του «Α Little Shelter Athens», και την Έλενα Δέδε, δικηγόρο και ιδρύτρια της Μ.Κ.Ο. «Dogs’ Voice» καθώς οι δύο γυναίκες ανέλαβαν σε δύο φάσεις τη σωτηρία 87 άρρωστων και ταλαιπωρημένων από την κακοποίηση - ένεκα αδιαφορίας - σκυλιών.
Ο αντιδήμαρχος κατέθεσε πως έπραξε τα απαραίτητα, αλλά «δεν είναι και θαυματοποιός»
Ο πρώην αντιδήμαρχος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο κ. Ευαγγέλου είχε γίνει εμμονικός μαζί του. Μεταξύ άλλων στη δίκη ακούστηκε ότι κατασκευάζεται νέο Δημοτικό Κυνοκομείο το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα σε αυτό τον Ιούνιο του 2025 – αν και εκεί υπάρχουν μόνο άδεια κλουβιά – εντοπίστηκε ένα νεκρό σκυλί σε προχωρημένη σήψη – σαν κάποιος να το τοποθέτησε εκεί σκόπιμα.
Ο πρώην δήμαρχος κατέθεσε στο δικαστήριο ως μάρτυρας υπεράσπισης του αντιδημάρχου του και είπε ότι ουσιαστικά έκαναν υπομονή μέχρι να κατασκευαστεί το νέο Δημοτικό Κυνοκομείο, που αν και φτάσαμε στο 2025 ακόμα δεν είναι έτοιμο.
