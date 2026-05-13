Ο Ρούμπιο φόρεσε τη φόρμα σύλληψης του Μαδούρο και φωτογραφήθηκε στο Air Force One

Μια ασυνήθιστη εμφάνιση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο
, τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ
στο Πεκίνο για τη κρίσιμη σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εμφανίστηκε με γκρι φόρμα Nike που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με εκείνη που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο
όταν συνελήφθη από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας τον Ιανουάριο.
Η φωτογραφία τραβήχτηκε μέσα στο Air Force One
και δημοσιεύθηκε από τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, ο οποίος έγραψε στα social media: «Ο υπουργός Ρούμπιο με το Nike Tech “Venezuela” στο Air Force One!».
Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε ανέκφραστος, με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας τη γκρι αθλητική φόρμα που σχολιάστηκε έντονα λόγω της ομοιότητάς της με εκείνη που είχε φορέσει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας στις εικόνες της σύλληψής του.
Σύμφωνα με την Telegraph, η παρουσία του Ρούμπιο στο ταξίδι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ίδιος παραμένει υπό κινεζικές κυρώσεις εξαιτίας των τοποθετήσεών του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα
. Για να του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, το Πεκίνο φέρεται να τροποποίησε ακόμη και τον τρόπο γραφής του ονόματός του στα κινεζικά, αλλάζοντας έναν χαρακτήρα στο επώνυμό του.
Η κινεζική πλευρά ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν θα μπλόκαρε την είσοδό του. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας ανέφερε ότι οι κυρώσεις αφορούσαν «δηλώσεις και ενέργειες του Ρούμπιο όταν ήταν γερουσιαστής
».