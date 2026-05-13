Ο Ρούμπιο φόρεσε τη φόρμα σύλληψης του Μαδούρο και φωτογραφήθηκε στο Air Force One
Μια ασυνήθιστη εμφάνιση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τράβηξε τα βλέμματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη κρίσιμη σύνοδο με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εμφανίστηκε με γκρι φόρμα Nike που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με εκείνη που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο όταν συνελήφθη από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας τον Ιανουάριο.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε μέσα στο Air Force One και δημοσιεύθηκε από τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ, ο οποίος έγραψε στα social media: «Ο υπουργός Ρούμπιο με το Nike Tech “Venezuela” στο Air Force One!».


Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε ανέκφραστος, με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας τη γκρι αθλητική φόρμα που σχολιάστηκε έντονα λόγω της ομοιότητάς της με εκείνη που είχε φορέσει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας στις εικόνες της σύλληψής του.

Σύμφωνα με την Telegraph, η παρουσία του Ρούμπιο στο ταξίδι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ίδιος παραμένει υπό κινεζικές κυρώσεις εξαιτίας των τοποθετήσεών του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Για να του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, το Πεκίνο φέρεται να τροποποίησε ακόμη και τον τρόπο γραφής του ονόματός του στα κινεζικά, αλλάζοντας έναν χαρακτήρα στο επώνυμό του.

Η κινεζική πλευρά ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν θα μπλόκαρε την είσοδό του. Εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας ανέφερε ότι οι κυρώσεις αφορούσαν «δηλώσεις και ενέργειες του Ρούμπιο όταν ήταν γερουσιαστής».
