Σύλληψη στο λιμάνι του Πειραιά μετά από καταδίωξη, οδηγούσαν κλεμμένο αυτοκίνητο, το εγκατέλειψαν και επιχείρησαν να διαφύγουν με τα πόδια
Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Πειραιά λόγω καταδίωξης που σημειώθηκε. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν να σταματήσουν ύποπτο όχημα που έκριναν ύποπτο στην συμβολή των οδών Θηβών και Παλαμηδίου και ο οδηγός αγνόησε το σήμα τους.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα και έπειτα από το σήμα των αστυνομικών, ο οδηγός αντί να σταματήσει ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε η κινηματογραφική καταδίωξη.

Το όχημα κινήθηκε στις οδούς Σπηλιωτοπούπου, Μεθώνης και Θερμοπυλών όπου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Στην συνέχεια, κατευθύνθηκε στις οδούς Αγίου Διονυσίου ενώ στην συμβολή Αναπαύσεως και Ψαρών, οι τρεις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί.

Οι αρχές έπειτα από εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά εντόπισαν στην πύλη Ε-2 του Λιμανιού έναν 23χρονο ημεδαπό γεννημένο το 2003 τον οποίο και συνέλαβαν.

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων για απείθεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Η έρευνα των Αρχών έδειξε ότι το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ήταν κλεμμένο από τις 30 Μαρτίου 2026 από την περιοχή του Πειραιά.

