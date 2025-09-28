Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε σβάρνα τα ΙΧ στη Φιλοθέη μετά από κρητικό γλέντι και λίγες ώρες αργότερα πήγε στη Ναταλία Γερμανού
Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε σβάρνα τα ΙΧ στη Φιλοθέη μετά από κρητικό γλέντι και λίγες ώρες αργότερα πήγε στη Ναταλία Γερμανού
Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ο ηθοποιός έδωσε την προγραμματισμένη συνέντευξη ενώ η αστυνομία αναζητούσε τον οδηγό που είχε προκαλέσει χάος
Χαμογελαστός, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, λίγες ώρες αφότου είχε προκαλέσει... χάος στην ήσυχη γειτονιά της Φιλοθέης, έχοντας προηγουμένως αποχωρήσει από ένα κρητικό γλέντι.
Οι κάτοικοι της οδού Καραολή και Δημητρίου που είχαν δει τα αυτοκίνητά τους σμπαράλια, είχαν επικοινωνήσει με την αστυνομία προκειμένου να καταγγείλουν το συμβάν και το γεγονός ότι ο υπαίτιος είχε φροντίσει να εγκαταλείψει το σημείο, χωρίς να αφήσει έστω ένα σημείωμα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της αποζημίωσης των παθόντων μέσω της ασφαλιστικής του εταιρείας.
Στο σημείο πάντως, είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει και το θηριώδες αυτοκίνητό του, αφού έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές χτυπώντας τα άλλα οχήματα και τον μαντρότοιχο.
Η αστυνομία κατέληξε ότι ο ηθοποιός ήταν ο υπαίτιος των καταστροφών εξετάζοντας υλικό από βίντεο. Εκεί εντόπισαν το μαύρο ford να παρασέρνει τα οχήματα στο διάβα του και το είδαν παρατημένο. Ηταν πολύ εύκολο συνεπώς από την πινακίδα κυκλοφορίας να φτάσουν στον ιδιοκτήτη. Διαπίστωσαν ότι είχε μισθωθεί με λήζινγκ από τον ηθοποιό το απόγευμα της Κυριακής.
Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες τον είχε αναζητήσει στο σπίτι του, από εκεί πληροφορήθηκε ότι ήταν στο θέατρο και εν τέλει εμφανίσθηκε αυτοβούλως στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς.
Στη συνέντευξή του πάντως, ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν ιδιαίτερα ευθιάθετος, μίλησε για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την περιπέτεια της υγείας του, αλλά και τα επαγγελματικά του σχέδια για τον χειμώνα με ιδιαίτερη αναφορά στις νέες παραστάσεις της μεγάλης του επιτυχίας «Ανθρωποι και ποντίκια».
Δείτε το βίντεο από την παρουσία του:
Οι κάτοικοι της οδού Καραολή και Δημητρίου που είχαν δει τα αυτοκίνητά τους σμπαράλια, είχαν επικοινωνήσει με την αστυνομία προκειμένου να καταγγείλουν το συμβάν και το γεγονός ότι ο υπαίτιος είχε φροντίσει να εγκαταλείψει το σημείο, χωρίς να αφήσει έστω ένα σημείωμα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της αποζημίωσης των παθόντων μέσω της ασφαλιστικής του εταιρείας.
Στο σημείο πάντως, είχε υποχρεωθεί να εγκαταλείψει και το θηριώδες αυτοκίνητό του, αφού έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές χτυπώντας τα άλλα οχήματα και τον μαντρότοιχο.
Η αστυνομία κατέληξε ότι ο ηθοποιός ήταν ο υπαίτιος των καταστροφών εξετάζοντας υλικό από βίντεο. Εκεί εντόπισαν το μαύρο ford να παρασέρνει τα οχήματα στο διάβα του και το είδαν παρατημένο. Ηταν πολύ εύκολο συνεπώς από την πινακίδα κυκλοφορίας να φτάσουν στον ιδιοκτήτη. Διαπίστωσαν ότι είχε μισθωθεί με λήζινγκ από τον ηθοποιό το απόγευμα της Κυριακής.
Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες τον είχε αναζητήσει στο σπίτι του, από εκεί πληροφορήθηκε ότι ήταν στο θέατρο και εν τέλει εμφανίσθηκε αυτοβούλως στο τμήμα τροχαίας της Κηφισιάς.
Στη συνέντευξή του πάντως, ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν ιδιαίτερα ευθιάθετος, μίλησε για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την περιπέτεια της υγείας του, αλλά και τα επαγγελματικά του σχέδια για τον χειμώνα με ιδιαίτερη αναφορά στις νέες παραστάσεις της μεγάλης του επιτυχίας «Ανθρωποι και ποντίκια».
Δείτε το βίντεο από την παρουσία του:
Ειδήσεις σήμερα:
Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τον αναζητούσαν γιατί πήρε σβάρνα 10 αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο - Δείτε βίντεο
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι καουμπόισσες από τα Τρίκαλα με τη Ferrari και τις Porsche - Το πόρισμα της Αρχής για Το Ξέπλυμα Χρήματος
Παρουσιάστηκε στην Τροχαία ο Βασίλης Μπισμπίκης - Τον αναζητούσαν γιατί πήρε σβάρνα 10 αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο - Δείτε βίντεο
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι καουμπόισσες από τα Τρίκαλα με τη Ferrari και τις Porsche - Το πόρισμα της Αρχής για Το Ξέπλυμα Χρήματος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα