Μουσικοχορευτική εκδήλωση της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:00μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο της Ν. Ιωνίας - Η είσοδος είναι ελεύθερη
Στο πλαίσιο των ετήσιων εορταστικών εκδηλώσεων για την Σύναξη της Ιεράς Εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Βουρλιωτίσσης, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση, με τίτλο: «Όσα ᾽ναι τα ονόματα, τόσοι και οι χοροί Της».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:00μ.μ. στο Δημοτικό Στάδιο της Ν. Ιωνίας (οδ. Ομορφοκκλησιάς & amp; Ολυμπίας).
Η καλλιτεχνική αυτή συνάντηση αποτελεί ένα τιμητικό αφιέρωμα στο πανσεβάσμιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου η δύναμη της μουσικής, η πνοή της παράδοσης και η ζωντάνια του χορού συνενώνονται σε
μία ανεπανάληπτη εμπειρία.
Συμμετέχουν πολυμελή χορευτικά συγκροτήματα, διακεκριμένοι μουσικοί και ερμηνευτές, ενώ την σκηνοθεσία και την γενική καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει ο ερμηνευτής και ηθοποιός κ. Ζαχαρίας Καρούνης.
Μέσα από ήχους, χορούς και μελωδίες, που αναδεικνύουν το πλούσιο ελληνικό πολιτιστικό αποτύπωμα, η εκδήλωση δύναται να προσφέρει μια ανεπανάληπτη εμπειρία συγκίνησης, μνήμης και πνευματικής ανάτασης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
