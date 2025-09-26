Πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη για τη συμμαχία AEGGIS

Στο σημερινό ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, λίγες σχέσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο για το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας, όπως η σχέση μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η ενεργειακή ασφάλεια, o τεχνολογικός μετασχηματισμός, και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από κανένα έθνος από μόνο του. Απαιτούνται εταιρικές σχέσεις που δεν είναι μόνο ισχυρές, αλλά οραματικές. Μαζί με τον Φρέντρικ Κεμπ και το Ατλαντικό Συμβούλιο, ο Θοδωρής Κυριακού πρωταγωνίστησε στη δημιουργία της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας Ευρώπης Κόλπου, για τη γεωπολιτική και τις επενδύσεις. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ακριβώς το είδος της στρατηγικής πλατφόρμας που ο κόσμος χρειάζεται αυτή τη στιγμή.».





Στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έκανε πρεμιέρα η πρωτοβουλία Συμμαχία για την Ευρώπη και τον Κόλπο στη Γεωπολιτική και τις Επενδύσεις (AEGGIS), πρόγραμμα που αποτελεί το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ομίλου Αντέννα με το αμερικανικό think tank, Atlantic Council., επικεφαλής του Atlantic Council, υπέγραψαν συμφωνία για τη διοργάνωση ετήσιων Συνόδων Κορυφής Ευρώπης – Κόλπου, που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν μια νέα γέφυρα μεταξύ των δύο περιοχών σε γεωπολιτικό και επενδυτικό επίπεδο. Οι Σύνοδοι αυτές θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, με την πρώτη να έχει προγραμματιστεί για το 2026. Στην πρώτη συνάντηση, στη Νέα Υόρκη, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπουκαι ο Υπουργός Επικρατείας του QatarΗ νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα,συναντήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου, για πρώτη φορά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης πήρε μέρος η πρωθυπουργός της Ιταλίας,, που μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έκανε μια καταπληκτική συμμαχία, μια συμμαχία με μεγάλο γεωπολιτικό αποτύπωμα με το Atlantic Council τη μεγαλύτερη, την πιο σημαντική δεξαμενή σκέψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη συμμαχία αυτή παράγεται μια πραγματική συμμαχία για την Ευρώπη, η οποία φέρνει κοντά τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη και τη Δύση, μια Σύνοδος η οποία θα φέρει την Ελλάδα στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, θα φέρει επιχειρηματίες και πολιτικούς».Ο πρόεδρος του Ομίλου Αντέναδήλωσε: «Πρόσφατα ανακοινώσαμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, με το Atlantic Council, το κορυφαίο Think Tank για τη διοργάνωση μιας ετήσιας Συνόδου Κορυφής, για να φέρει πιο κοντά, να γεφυρώσει τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου, της Μέσης Ανατολής, και της Ευρώπης για πρώτη φορά. Αυτή η Σύνοδος, όπως είχαμε ανακοινώσει θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και παγκόσμιων ηγετών. Σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κάναμε την πρώτη μας συνάντηση με αρκετούς ηγέτες από όλο τον κόσμο και πολύ μεγάλους επενδυτές με το Atlantic Council, όπου συζητήσαμε τις λεπτομέρειες, ανταλλάξαμε ιδέες, ώστε η Σύνοδος που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου στην Ελλάδα να έχει τη μέγιστη επιτυχία. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε στη γεφύρωση αυτών των σχέσεων, σε μια εποχή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες σε γεωπολιτικό επίπεδο.Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο, πρόεδρος και CEO του Ατλαντικού Συμβουλίου σημείωσε ότι ο Κόλπος, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ισχυρός παίκτης στην ενέργεια και στα οικονομικά. Αλλά είναι επίσης και μια ομάδα οικονομιών που είναι καινοτόμες, που αναπτύσσονται και αναζητούν νέες επενδύσεις σε πρωτοποριακούς τομείς. Η Ευρώπη χρειάζεται νέες επενδύσεις και διαθέτει πολλά απίστευτα περιουσιακά στοιχεία, αλλά επίσης γεωπολιτική σημασία. Και η Ευρώπη είναι σε μια περίοδο μεταβατική, όπου γνωρίζει ότι πρέπει να επενδύσει περισσότερα για τη δική της ασφάλεια, γνωρίζει ότι πρέπει να καινοτομεί ταχύτερα και να αναπτύσσεται ταχύτερα.