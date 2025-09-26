Τροχαίο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, συγκρούστηκαν λεωφορείο με ΙΧ
Τροχαίο ατύχημα Λεωφόρος Μεσογείων Κίνηση στους δρόμους

Τροχαίο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, συγκρούστηκαν λεωφορείο με ΙΧ

Δεν υπάρχουν τραυματίες - Κλειστή η αριστερή λωρίδα στην άνοδο προς Παλλήνη

Τροχαίο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, συγκρούστηκαν λεωφορείο με ΙΧ
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων καταγράφεται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ύψος της Αγίας Παρασκευής (O.A. 410 ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ατύχημα ενεπλάκησαν αστικό λεωφορείο και Ι.Χ. επιβατικό όχημα, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς.




Η τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων και καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο ρεύμα.

Τροχαίο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, συγκρούστηκαν λεωφορείο με ΙΧ



Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή ή να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, όπου είναι εφικτό.

