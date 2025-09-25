Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Δικογραφία για 28χρονο που έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη
Τα μηνύματα είχαν σταλεί τον περασμένο Φεβρουάριο
Στην ταυτοποίηση και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός 28χρονου για απειλητικά μηνύματα σε βάρος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
Η έρευνα της ΕΛΑΣ ξεκίνησε μετά από διαβίβαση από τον κ. Μαρινάκη τον περασμένο Φεβρουάριο των μηνυμάτων που δέχθηκε μέσω Instagram.
Κατά πληροφορίες τα μηνύματα περιείχαν απειλές αλλά και ύβρεις κατά του ίδιου του κ. Μαρινάκη αλλά και της οικογένειάς του όπως «βούλωσε το στόμα σου γ@@@ τα π... σας όλοι θα πληρώσετε το αίμα στα Τέμπη!», «Ο Μητσοτάκης θα πέσει και θα πέσετε όλοι μαζί δολοφόνοι γ@@@ τα π... σας» «Να σου πουμε μ... Μαρινάκη. Ο θάνατος του γιου της εισαγγελέως ήταν ατύχημα; Α ρε πουτ... πλησιάζει η 28η», «σκουπίδι», «θα σε φάμε», «να θυσιαστείς εσύ και ο Άδωνης ρε πουτ...δολοφόνε. Γ@@@ ότι αγαπάτε»..
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣΑπό τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Σοκαριστικό βίντεο: 17χρονη έμεινε 4 μέρες στη Ζώνη Θανάτου του Έβερεστ - Δείτε σε τι κατάσταση γύρισε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας» - Οι αντιδράσεις μετά το νέο της βίντεο
