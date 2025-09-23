Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλεξιγκλάς που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Θρήνος για τον 20χρονο Ιάσονα στον Βόλο: Υποχώρησε το πλεξιγκλάς που πάτησε και έπεσε στον φωταγωγό - Πώς έγινε το δυστύχημα
Γιος επιχειρηματία της πόλης ο νεαρός που σκοτώθηκε
Θρήνος επικρατεί στον Βόλο μετά την είδηση ότι 20χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του έπειτα από μοιραία πτώση σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.
Μαρτυρίες ρίχνουν φως στις τελευταίες στιγμές του νεαρού Ιάσονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Δευτέρας, τρία νεαρά αγόρια είχαν μαζευτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου έμενε ο ένας από αυτούς, στο κέντρο της πόλης, για να περάσουν την ώρα τους, όπως συνήθιζαν να κάνουν.
Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή αγνώστου που, σύμφωνα με πληροφορίες, τους φώναξε επειδή άκουσε φασαρία.
Τότε, οι δύο από την παρέα, επειδή φοβήθηκαν, έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο Ιάσονας φαίνεται πως ακολούθησε άλλη πορεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλέξιγκλας, το οποίο φέρεται να υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.
Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Τα παιδιά έψαχναν επί 40 λεπτά τον φίλο τους στο κινητό αλλά δεν τον έβρισκαν. Τότε, ξύπνησαν τον πατέρα του ενός και από το στίγμα του κινητού εντόπισαν νεκρό τον άτυχο Ιάσονα. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία.
Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου.
Μαρτυρίες ρίχνουν φως στις τελευταίες στιγμές του νεαρού Ιάσονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Δευτέρας, τρία νεαρά αγόρια είχαν μαζευτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας όπου έμενε ο ένας από αυτούς, στο κέντρο της πόλης, για να περάσουν την ώρα τους, όπως συνήθιζαν να κάνουν.
Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή αγνώστου που, σύμφωνα με πληροφορίες, τους φώναξε επειδή άκουσε φασαρία.
Τότε, οι δύο από την παρέα, επειδή φοβήθηκαν, έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο Ιάσονας φαίνεται πως ακολούθησε άλλη πορεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλέξιγκλας, το οποίο φέρεται να υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.
Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Τα παιδιά έψαχναν επί 40 λεπτά τον φίλο τους στο κινητό αλλά δεν τον έβρισκαν. Τότε, ξύπνησαν τον πατέρα του ενός και από το στίγμα του κινητού εντόπισαν νεκρό τον άτυχο Ιάσονα. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία.
Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου.
Ο νεαρός ήταν μοναχογιός οικογένειας επιχειρηματία της πόλης.
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα