Κως: Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες - Συνελήφθησαν δύο Αφγανοί για διακίνηση
ΕΛΛΑΔΑ
Παράνομοι μετανάστες Διακίνηση μεταναστών Λιμενικό ΕΛ.ΑΣ. Κως σκάφος Σύλληψη

Κως: Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες - Συνελήφθησαν δύο Αφγανοί για διακίνηση

Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού

Κως: Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες - Συνελήφθησαν δύο Αφγανοί για διακίνηση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο Αφγανών για διακίνηση μεταναστών και στον εντοπισμό 31 παράνομων μεταναστών προχώρησε το πρωί της Κυριακής (21/9) το Λιμενικό  στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Λούρος της Κω.

Πιο συγκεκριμένα, το σκάφος ήρθε από τις τουρκικές ακτές και αποβίβασε τους 33 επιβάτες, 31 παράνομους μετανάστες και δύο Αφγανούς διακινητές, ηλικίας 19 και 39 ετών, στο ακρωτήρι Λούρος. 

Εκεί τους εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. και συνέλαβε τους δύο διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, για έκθεση σε κίνδυνο και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Οι πρόσφυγες και μετανάστες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Κω, ενώ το σκάφος τους κατασχέθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές

Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»

Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης