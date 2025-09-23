Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Κως: Εντοπίστηκαν 31 παράνομοι μετανάστες - Συνελήφθησαν δύο Αφγανοί για διακίνηση
Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης του νησιού
Στη σύλληψη δύο Αφγανών για διακίνηση μεταναστών και στον εντοπισμό 31 παράνομων μεταναστών προχώρησε το πρωί της Κυριακής (21/9) το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Λούρος της Κω.
Πιο συγκεκριμένα, το σκάφος ήρθε από τις τουρκικές ακτές και αποβίβασε τους 33 επιβάτες, 31 παράνομους μετανάστες και δύο Αφγανούς διακινητές, ηλικίας 19 και 39 ετών, στο ακρωτήρι Λούρος.
Εκεί τους εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. και συνέλαβε τους δύο διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, για έκθεση σε κίνδυνο και για παράνομη είσοδο στη χώρα.
Οι πρόσφυγες και μετανάστες οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Κω, ενώ το σκάφος τους κατασχέθηκε.
