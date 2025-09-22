Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Υπόθεση Βαλυράκη: Διεκόπη ξανά για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη των δύο ψαράδων - Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι
Υπόθεση Βαλυράκη: Διεκόπη ξανά για τις 30 Σεπτεμβρίου η δίκη των δύο ψαράδων - Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι
Στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ αποδίδεται το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Ξεκίνησε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας για να διακοπεί, όμως, για την ερχόμενη εβδομάδα η δίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για την υπόθεση δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη. Η δίκη, η οποία έχει αναβληθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν, διεκόπη για τις 30 Σεπτεμβρίου.
Με την έναρξη της σημερινής διαδικασίας στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η Ζωή Κωνσταντοπουλου, εκ των συνηγόρων της οικογένειας Βαλυράκη, επανέλαβε τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξης της κατηγορίας για τη χήρα Μίνα Παπαθεοδώρου και τους γιους της Ιωάννη και Αλέξανδρο Βαλυράκη.
«Η οικογένεια Βαλυράκη ζητεί την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων και πλήρη διαλεύκανση, υπήρξε τιτάνια προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης», σημείωσε μεταξύ άλλων στη τοποθέτησή της η κυρία Κωνσταντοπούλου.
«Κατηγορούμαι άδικα, δεν ήμασταν καν εκεί, ήμασταν δεμένοι στο λιμάνι, ήμασταν στο σπίτι μας και τρώγαμε υπάρχουν μάρτυρες», είπε στη σχετική πρώτη τοποθέτηση του στο δικαστήριο ο πρώτος εκ των δύο κατηγορουμένων της υπόθεσης.
«Είμαστε αθώοι, δεν ήμασταν καν εκεί», ανέφερε από την πλευρά του ο δεύτερος κατηγορούμενος.
Υπενθυμίζεται ότι στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ αποδίδεται το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Πρόκειται για δυο ψαράδες οι οποίο, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, δολοφόνησαν τον Σήφη Βαλυράκη σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021.
Η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ εκείνη την ημέρα ενημέρωσε το Λιμενικό Τμήμα της Ερέτριας ότι ο σύζυγός της είχε αποπλεύσει το μεσημέρι με το φουσκωτό του σκάφος και έκτοτε δεν είχε καμία επαφή μαζί του, αφού δεν είχε πάρει μαζί του και το κινητό του τηλέφωνο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα οι αρχές εντόπισαν το φουσκωτό σκάφος του Σήφη Βαλυράκη σε βραχώδη ακτή του νησιού Αγία Τριάδα χωρίς όμως τον επιβαίνοντα. Η σορός του Σήφη Βαλυράκη εντοπίστηκε στις 20:20 το βράδυ στην ανατολική ακτή του Πεζονησίου Ερέτριας.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του πρώην υπουργού «επήλθε συνεπεία βαριών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων και κακώσεων αριστερής πλάγιας τραχηλικής χώρας διά θλώντος τέμνοντος οργάνου γενόμενες και συνεπακόλουθου πνιγμού εντός ύδατος». Μάλιστα, από τις ένορκες καταθέσεις που έδωσαν οι δύο ιατροδικαστές προκύπτει ότι όλες οι κακώσεις στο σώμα του Σήφη Βαλυράκη προκλήθηκαν εν ζωή.
