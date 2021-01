How a routine outing for the former PASOK minister turned into an untold tragedy - His wife's anxious phone call to the Eretria Port Authority - The scenarios that led to his death are being examined by the Port Authorities

How a routine outing for the former PASOK minister turned into an untold tragedy - His wife's anxious phone call to the Eretria Port Authority - The scenarios that led to his death are being examined by the Port Authorities

was a keen spearfisherman even at the age of 78 . A lover of the sea and spearfishing, he could not count on anything in front of the satisfaction that could offer him

another dive in the deep waters,

chasing exquisite fish appetizers with his prey ending up at the family table to treat relatives and friends. It was his

passion

, his

pleasure

, the

mental

and

emotional

healing that the deep blue provided him.

This is how it started yesterday at noon with its inflatable boat from Eretria

to an unknown, deserted island

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

με καταγάλανα, παραδεισένιο νερά, φαρδιές αμμουδιές, και ψηλά, καταπράσινα δέντρα.Τοόπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, ένα αληθινό καταφύγιο για εκείνους που θέλουν να απολαύσουν στιγμές ηρεμίας κοντά στην πλούσια βλάστηση, ήταν το αγαπημένο μέρος τουπρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη.Η σύζυγος του, γνωστή ζωγράφος με σημαντικά έργα, ήταν συνηθισμένη στις τακτικές εξορμήσεις του και παρά τις ανησυχίες που εξέφραζε όταν τον έβλεπε να φεύγει μόνος για κατάδυση, ήξερε ότικαι τις μυστηριακές εικόνες που δημιουργούν συναισθήματα ενός άλλου, μαγικού κόσμου.Ωστόσο χθες κάτι δεν πήγε καλά, γεγονός που αντιλήφθηκε πρώτη η σύζυγος του η οποία και, φανερά αναστατωμένη. Είχαν μεσολαβήσει αρκετές ώρες από τη στιγμή που ο Σήφης Βαλυράκηςαλλά δεν είχε επικοινωνήσει μαζί της για να την καθησυχάσει ότι θα καθυστερήσει. Όπως εξήγησε η σύζυγος του στους λιμενικούς, οι βόλτες με το φουσκωτό σκάφος του στο «Νησί των Ονείρων» ήταν μεναλλά πάντα επέστρεφεκι αν ήθελε για κάποιο λόγο να παρατείνει το χρόνο παραμονής του στο νερό,Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες,κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε στη θάλασσα.Άγνωστο παραμένειπριν, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις και να βρεθεί στο νερό ή τελικάκαθώς το σκάφος, όταν βρέθηκε προσαραγμένο, η μηχανή ήταν στο πρόσω, δηλαδή δούλευε κανονικά. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι έπεσε στη θάλασσα είτε γιατίείτε γιατίκαι το σκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του μέχρι που εντοπίστηκε κατά την διάρκεια των ερευνών στις οποίες συμμετείχαν πέντε πλωτά του λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη καθώς και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.Μια άλλη εκδοχή που δίνουν άνδρες του Λιμενικού που συμμετείχαν στις έρευνες, είναικαι στη συνέχεια να τραυματίστηκε σοβαρά και στο χέρι, καθώς όταν η σωρός του ανασύρθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε υποστείσε δάχτυλο του αριστερού χεριού του. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε από δεύτερο σκάφος καθώς εκείνος προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να κολυμπήσει για να βγει στη στεριά.