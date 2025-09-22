Θεσσαλονίκη: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε περιπολικό
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σταυρούπολη Μοτοσικλέτα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε περιπολικό

Στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε κλειδιά - πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε περιπολικό
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δεκαεπτάχρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό έγινε, χθες τα ξημερώματα, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ στην κατοχή του ανήλικου, ο οποίος συνελήφθη, βρέθηκαν πέντε κλειδιά - πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα.

3 ΣΧΟΛΙΑ

