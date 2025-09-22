Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Θεσσαλονίκη: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και προσέκρουσε σε περιπολικό
Στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε κλειδιά - πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα
Δεκαεπτάχρονος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και στην προσπάθειά του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο έπεσε πάνω σε περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Το περιστατικό έγινε, χθες τα ξημερώματα, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, ενώ στην κατοχή του ανήλικου, ο οποίος συνελήφθη, βρέθηκαν πέντε κλειδιά - πασπαρτού από διάφορα δίκυκλα.
