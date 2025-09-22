Βοιωτία: «Η μητέρα μου είναι σε δομή» έλεγε η 62χρονη που την έθαψε για να παίρνει τη σύνταξή της - Οι κινήσεις που την πρόδωσαν
Τελευταία φορά που οι γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη ήταν πριν από τέσσερα χρόνια
Αίσθηση έχει προκαλέσει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας με μια 62χρονη να θάβει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της προκειμένου η ίδια να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή της.
Η 62χρονη είχε φροντίσει, μάλιστα, να «επιστρατεύσει» μια άλλη ηλικιωμένη προκειμένου να την εμφανίζει ως τη μητέρα της για να μην κινεί τις υποψίες.
Τελευταία φορά που οι γείτονες είχαν δει την ηλικιωμένη ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Τότε είχαν αντικρίσει την ατυχή γυναίκα αποστεωμένη, βρώμικη και με σκισμένα ρούχα να την έχουν παρατήσει μέσα σε ένα σεντόνι, στο πάτωμα. Έκτοτε η 62χρονη έλεγε πως η μητέρα της βρίσκεται σε κάποια Δομή για ηλικιωμένους αλλά όλοι στο χωριό είχαν αντιληφθεί τι συμβαίνει.
Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.
Όταν εκείνος τη ρώτησε γιατί δεν στέλνει το κλιμάκιο στη Δομή που βρίσκεται η μητέρα της, στην Κόρινθο, η 62χρονη του ανέφερε πώς το επίδομα θα κοπεί αν διαπιστωθεί πως η ηλικιωμένη δεν μένει στο σπίτι.
Η 62χρονη τότε για να τον εκβιάσει του είπε «ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω» ζητώντας του να πάρει μαζί της την ηλικιωμένη θεία του.
«Μου είπε με κλάματα ”ή με βοηθάς ή αυτοκτονώ”. Πάτησε πάνω στην ευαισθησία μου και μου λέει “έχουν έρθει από το κλιμάκιο και θα έρθουν να κάνουν επίσκεψη να δουν που είναι η μαμά”. Και της λέω πες τους που είναι η μαμά σού να πάνε να τη δουν. Και μου απαντά “η μαμά μου είναι στην Κόρινθο αλλά κανονικά, με το νόμο, έπρεπε να την έχω στο σπίτι για να πάρω το επίδομα. Αν δεν την έχω εδώ και την έχω στο ίδρυμα δεν δικαιούμαι το επίδομα το οποίο παίρνω παράνομα τόσο καιρό”», δήλωσε στο protothema.gr ο ανιψιός της ηλικιωμένης .
«Και μου λέει ότι θα πάρει τη θεία μου μια ημέρα να τη φιλοξενήσει στο σπίτι. Και της λέω “η θεία είναι εκεί πάρτην και κάνε ό,τι θες, δεν σε ξέρω δεν με ξέρεις”», συμπληρώνει ο γείτονας της 62χρονης ο οποίος κλήθηκε από τους αστυνομικούς στο σπίτι της για να αναγνωρίσει τη θεία του.
«Μου έδειξαν τη φωτογραφία και με ρωτάνε αν γνωρίζω την κυρία και τους λέω “ναι, είναι η θεία μου”. Και πάμε στο σπίτι και μου λένε αν είναι η θεία η δική σου και λέω ναι», περιγράφει ο ανιψιός της ηλικιωμένης ενώ αναφέρει πως η γυναίκα είχε «σκηνοθετήσει» την υπόθεση καθώς στο σπίτι της βρισκόταν και ένα άλλο άτομο το οποίο δήθεν βοηθούσε τη μητέρα της.
Πώς προδόθηκεΤην 62χρονη πρόδωσε η γυναίκα που έφερε στο σπίτι άρον-άρον για να παραστήσει τη μητέρα της στους αστυνομικούς. Η ηλικιωμένη, γειτόνισσα της 62χρονης, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς πως τη λένε μπερδεύτηκε και είπε το κανονικό της όνομα αποκαλύπτοντας έτσι την απάτη που είχε στήσει η δράστης.
Οι αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.
«Ή με βοηθάς ή θα αυτοκτονήσω»Η 62χρονη μόλις κατάλαβε πως «σφίγγει» ο κλοιός γύρω της αναζήτησε βοήθεια από ένα συγχωριανό της στον οποίο είπε ότι μια επιτροπή θέλει να εξετάσει τη μητέρα της ώστε να συνεχίζει να λαμβάνει ένα επίδομα 800 ευρώ.
