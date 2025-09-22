Τραγωδία σε κυνήγι στη Γορτυνία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 57χρονο που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 42χρονου φίλου του
Τραγωδία σε κυνήγι στη Γορτυνία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 57χρονο που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 42χρονου φίλου του
Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών - Έμπειροι ήταν όλοι οι κυνηγοί στην παρέα - Σήμερα, στις 15:00 μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο κυνηγό
Μια εξόρμηση τεσσάρων ανδρών από τον Πύργο για κυνήγι αγριογούρουνου στα βουνά της Γορτυνίας μετατράπηκε σε μια ανείπωτη τραγωδία. Ένας 57χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών, έπεσε νεκρός από τα πυρά του 42χρονου φίλου του την ώρα που η παρέα τους κυνηγούσε μέσα σε πυκνά βάτα.
Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» ένας εκ των κυνηγών που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, η σκηνή ήταν σοκαριστική. Τα πυρά έσπασαν τη σιωπή του δάσους και μέσα σε δευτερόλεπτα ο 57χρονος σωριάστηκε στο έδαφος, βαριά τραυματισμένος. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Ο 42χρονος φίλος του κατέρρευσε αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί.
Ο 42χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ το κυνηγετικό του όπλο κατασχέθηκε. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.
Οι τέσσερις άνδρες δεν ήταν τυχαίοι στο βουνό. Ήταν όλοι έμπειροι κυνηγοί, με πολυετή ενασχόληση και συχνές εξορμήσεις μαζί. Η παρέα συνήθιζε να ανεβαίνει τακτικά στα βουνά της Αρκαδίας για το αγαπημένο τους χόμπι, γνωρίζοντας καλά τόσο τις διαδρομές όσο και τους κινδύνους του κυνηγιού. Μάλιστα τόσο ο 42χρονος, όσο και ο 57χρονος είχαν βρεθεί αυτόπτες μάρτυρες ενός ανάλογου περιστατικού πριν από επτά χρόνια -στο ίδιο ακριβώς σημείο- όταν ένας 18χρονος έπεσε νεκρός από πυρά του νονού του.
Σήμερα, στις 15:00 μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο κυνηγό, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Νιοχώρι Γορτυνίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Η σφαίρα μας σημάδεψε όλους, ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Formula 1: Την κατηγορούν ότι θέλει followers - Τι απάντησε για τις σέξι φωτογραφίες της
Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» ένας εκ των κυνηγών που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, η σκηνή ήταν σοκαριστική. Τα πυρά έσπασαν τη σιωπή του δάσους και μέσα σε δευτερόλεπτα ο 57χρονος σωριάστηκε στο έδαφος, βαριά τραυματισμένος. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Ο 42χρονος φίλος του κατέρρευσε αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί.
Ο 42χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ το κυνηγετικό του όπλο κατασχέθηκε. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.
Οι τέσσερις άνδρες δεν ήταν τυχαίοι στο βουνό. Ήταν όλοι έμπειροι κυνηγοί, με πολυετή ενασχόληση και συχνές εξορμήσεις μαζί. Η παρέα συνήθιζε να ανεβαίνει τακτικά στα βουνά της Αρκαδίας για το αγαπημένο τους χόμπι, γνωρίζοντας καλά τόσο τις διαδρομές όσο και τους κινδύνους του κυνηγιού. Μάλιστα τόσο ο 42χρονος, όσο και ο 57χρονος είχαν βρεθεί αυτόπτες μάρτυρες ενός ανάλογου περιστατικού πριν από επτά χρόνια -στο ίδιο ακριβώς σημείο- όταν ένας 18χρονος έπεσε νεκρός από πυρά του νονού του.
Σήμερα, στις 15:00 μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο κυνηγό, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Νιοχώρι Γορτυνίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραμπ στο μνημόσυνο του Κερκ: «Η σφαίρα μας σημάδεψε όλους, ο Τσάρλι είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας»
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
28χρονη Ελβετίδα θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Formula 1: Την κατηγορούν ότι θέλει followers - Τι απάντησε για τις σέξι φωτογραφίες της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα