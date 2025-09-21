Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη στη Βοιωτία: Η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη στις Αρχές
Στόχος της γυναίκας ήταν να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη της μητέρας της - Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν συγγενείς και γείτονες παρατήρησαν ότι η 62χρονη παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως μητέρα της σε υπηρεσίες
Θαμμένη μέσα σε ένα μαντρί, δίπλα από το σπίτι της στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας, είχε επί δύο χρόνια την ίδια της τη μητέρα η 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ Οινοφύτων κρύβοντας τη σορό προκειμένου να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη της ηλικιωμένης.
Το μακάβριο μυστικό ήρθε στην επιφάνεια μετά από επιμονή των συγγενών της αλλά και κατοίκων της περιοχής οι οποίοι είχαν χάσει τα «ίχνη» της ηλικιωμένης αλλά η 62χρονη επέμενε να τους λέει πως η μητέρα της βρίσκεται στο σπίτι.
Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το τελευταίο διάστημα όταν κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι η δράστης παρουσιάζει ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη κάτοικο του χωριού σε δημόσιες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ.
Την ίδια γυναίκα συνέστησε και στους αστυνομικούς οι οποίοι πήγαν στο σπίτι της και την κάλεσαν να τους πει που βρίσκεται η μητέρα της.
Οι Αστυνομικοί που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.
Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα ενώ ο λάκκος είχε μικρή διάμετρο κάτι που σημαίνει ότι ο αλλοδαπός πού την έθαψε την έβαλε μέσα κουλουριασμένη.
Η 62χρονη γυναίκα, που ήταν διευθυντικό στέλεχος σε τοπικό ΚΕΠ, είπε σε αστυνομικούς ότι η υπερήλικη μητέρα της αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια μέσα στο σπίτι τους το 2023, σε ηλικία 91 ετών. Ωστόσο, επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, απέκρυψε τον θάνατό της για να συνεχίσει «να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της» και την έθαψε σε έναν στάβλο, δίπλα στο σπίτι, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού.
Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών, ενώ παραγγέλθηκε σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος της για παράβαση των άρθρων περί «μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού», «ψευδούς κατάθεσης», «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και «απάτης».
