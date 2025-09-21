Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη στη Βοιωτία: Η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και παρουσίαζε άλλη ηλικιωμένη στις Αρχές

Στόχος της γυναίκας ήταν να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη της μητέρας της - Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν συγγενείς και γείτονες παρατήρησαν ότι η 62χρονη παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως μητέρα της σε υπηρεσίες