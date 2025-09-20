Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Άγρια συμπλοκή με μαχαίρωμα στο κέντρο της Αθήνας, δείτε βίντεο από το επεισόδιο
Το επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Καποδιστρίου - Η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη
Συμπλοκή με μαχαίρωμα σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Καποδιστρίου και μάλιστα υπό το φως της ημέρας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν κυρίως τοξικοεξαρτημένοι, με την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.
Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Στο βίντεο του protothema.gr, διακρίνονται άτομα να συγκρούονται και να πετούν αντικείμενα, ενώ στο σημείο είχε φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να περιθάλψει τους τραυματίες.
