Ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Καστέλλας γιορτάζει τα 30 του χρόνια - Για πρώτη φορά στον Πειραιά ο άρραφος χιτώνας του Ιησού και Τίμιο Ξύλο από το Άγιο Όρος

Σειρά εκδηλώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου - Δείτε το πρόγραμμα

Ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού στην Καστέλλα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 30 ετών από τα εγκαίνιά του, διοργανώνει μια σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, από σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, έως και τις 30 του μηνός.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν επισήμως με την υποδοχή του Τίμιου Ξύλου και του Άρραφου Χιτώνα από το Άγιο Όρος (για πρώτη φορά στον Πειραιά, με ενέργειες του αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Μακριδάκη και του επιτρόπου του ναού και αντιπροέδρου του εκκλησιαστικού συμβουλίου, Παναγιώτη Ευαγγελίου) σήμερα το απόγευμα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες θρησκευτικές τελετές.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν καθημερινές ακολουθίες και ειδικές λατρευτικές εκδηλώσεις, όπως η Θεία Λειτουργία, η Παράκληση και ο Χαιρετισμός του Τιμίου Σταυρού.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025:
09:00 μ.μ. - Ιερά Ακολουθία

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025:
11:00 π.μ. - Ακολουθία Ιερού Ευχελαίου

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025:
11:00 π.μ. - Ακολουθία Αγιασμού με το Τίμιο Ξύλο
09:00 μ.μ. - Ιερά Ακολουθία

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025:
11:00 π.μ. - Κτητορικό Μνημόσυνο

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025:
11:00 π.μ. - Ακολουθία Αγιασμού με το Τίμιο Ξύλο

Το καθημερινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης:

07:00 μ.μ. - Όρθρος και Θεία Λειτουργία

06:00 μ.μ. - Εσπερινός μετά Ιεράς Παράκλησης εις τον Άρραφο Χιτώνα του Χριστού

08:30 μ.μ. - Αποδείπνιο με Χαιρετισμούς εις τον Τίμιο Σταυρό

