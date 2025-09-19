Ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία Καστέλλας γιορτάζει τα 30 του χρόνια - Για πρώτη φορά στον Πειραιά ο άρραφος χιτώνας του Ιησού και Τίμιο Ξύλο από το Άγιο Όρος