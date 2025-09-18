Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Η Paris Hilton συναντά τον Karl
«Είμαι οραματίστρια όπως ήταν και ο Lagerfeld»
Το pop icon πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια-φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή
Robert Redford
Ο γοητευτικός αντιστάρ που άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ
Politia Tennis Club
50 χρόνια ιστορίας με stars και VIPs
Εrini
Μια Κρητικιά στα φετινά βραβεία Grammy
Gene Gillette
Από το Μπρόντγουεϊ στην Αθήνα
Αρχοντικό Castelli
Ο πύργος-ορόσημο της Χίου
Ακόμα:
Maurice Templesman
Ο τελευταίος σύντροφος της Τζάκι Κένεντι
Μόδα
True Blue
Υπέροχα κομψές στα χρώματα του φετινού χειμώνα
Beauty
Sweet Autumn
Επαγγελματική περιποίηση στο σπίτι
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
