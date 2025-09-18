To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:«Είμαι οραματίστρια όπως ήταν και ο Lagerfeld»Το pop icon πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια-φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστήΟ γοητευτικός αντιστάρ που άλλαξε για πάντα το Χόλιγουντ50 χρόνια ιστορίας με stars και VIPsΜια Κρητικιά στα φετινά βραβεία GrammyΑπό το Μπρόντγουεϊ στην ΑθήναΟ πύργος-ορόσημο της ΧίουΑκόμα:Ο τελευταίος σύντροφος της Τζάκι ΚένεντιΥπέροχα κομψές στα χρώματα του φετινού χειμώναΕπαγγελματική περιποίηση στο σπίτιToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Μην το χάσετε!