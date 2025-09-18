ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Κρατούμενος για ενδοοικογενειακή βία αυτοκτόνησε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου
Ενδοοικογενειακή βία Κρατούμενος Αστυνομικό Τμήμα Αυτοκτονία

Ο 38χρονος αλλοδαπός βρέθηκε απαγχονισμένος τα μεσάνυχτα, δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του - Χρησιμοποίησε την μπλούζα του για να απαγχονιστεί

Απαγχονισμένος στον χώρο των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου βρέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ένας 38χρονος αλλοδαπός κρατούμενος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κρατούμενος χρησιμοποίησε την μπλούζα του για να ολοκληρώσει την πράξη του και εντοπίστηκε από συγκρατούμενό του, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Η επιβεβαίωση του περιστατικού ήρθε από τη διενέργεια έρευνας και αυτοψίας στον χώρο.

Ο 38χρονος είχε συλληφθεί δύο ημέρες νωρίτερα, το μεσημέρι της 16ης Σεπτεμβρίου, για ενδοοικογενειακή βία, καθώς κατηγορείται για απειλές, σωματική βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων εις βάρος της συντρόφου του.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο κρατούμενος είχε εξεταστεί από ψυχίατρο και, αν και δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του, η αστυνομία αφαίρεσε όλα τα επικίνδυνα αντικείμενα και του παρείχε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Μετά την επιβεβαίωση της αυτοκτονίας, κλήθηκε ιατροδικαστής και ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, ενώ φωτογραφίες του χώρου λήφθηκαν από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.

