Κρατούμενος για ενδοοικογενειακή βία αυτοκτόνησε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου

Απαγχονισμένος στον χώρο των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου
βρέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ένας 38χρονος αλλοδαπός κρατούμενος
.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κρατούμενος χρησιμοποίησε την μπλούζα του για να ολοκληρώσει την πράξη του και εντοπίστηκε από συγκρατούμενό του, ο οποίος αμέσως ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Η επιβεβαίωση του περιστατικού ήρθε από τη διενέργεια έρευνας
και αυτοψίας
στον χώρο.
Ο 38χρονος είχε συλληφθεί δύο ημέρες νωρίτερα, το μεσημέρι της 16ης Σεπτεμβρίου, για ενδοοικογενειακή βία
, καθώς κατηγορείται για απειλές, σωματική βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων εις βάρος της συντρόφου του.
Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία
, κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο κρατούμενος είχε εξεταστεί από ψυχίατρο και, αν και δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του, η αστυνομία αφαίρεσε όλα τα επικίνδυνα αντικείμενα
και του παρείχε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.
Μετά την επιβεβαίωση της αυτοκτονίας
, κλήθηκε ιατροδικαστής και ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, ενώ φωτογραφίες του χώρου λήφθηκαν από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών
.
Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου.