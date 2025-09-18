Λήγει αύριο η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ
Μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία έχουν μια τελευταία ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζει ότι ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, η προθεσμία για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Το επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ κατ’ ελάχιστον, ενώ μπορεί να φτάσει έως 2.500 ευρώ για όσους φοιτούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν σε μισθωμένη κατοικία.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση στην αρχική προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2025). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τον νόμο, εκτός εάν ο ίδιος ο φοιτητής πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, οι γονείς διαμένουν στο εξωτερικό ή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση).
Για παράδειγμα, αν το παιδί είναι δηλωμένο ως εξαρτώμενο μέλος από τον πατέρα, αλλά το μισθωτήριο είναι στο ΑΦΜ της μητέρας, η αίτηση πρέπει να γίνει από τον πατέρα. Κατά τη διαδικασία της αίτησης, στο βήμα του μισθωτηρίου μπορεί να δηλωθεί και ο ΑΦΜ της μητέρας ως μισθωτή. Αν δεν ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά ο έλεγχος, το μισθωτήριο κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, όπου και αξιολογούνται τα σχετικά στοιχεία.
Ειδική περίπτωση – ποιος υποβάλλει την αίτηση;Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος είναι ο γονέας στον οποίο εμφανίζεται ότι βαρύνει ο φοιτητής ως προστατευόμενο μέλος.
Για παράδειγμα, αν το παιδί είναι δηλωμένο ως εξαρτώμενο μέλος από τον πατέρα, αλλά το μισθωτήριο είναι στο ΑΦΜ της μητέρας, η αίτηση πρέπει να γίνει από τον πατέρα. Κατά τη διαδικασία της αίτησης, στο βήμα του μισθωτηρίου μπορεί να δηλωθεί και ο ΑΦΜ της μητέρας ως μισθωτή. Αν δεν ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά ο έλεγχος, το μισθωτήριο κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, όπου και αξιολογούνται τα σχετικά στοιχεία.
