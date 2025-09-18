Λήγει αύριο η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ

Μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία έχουν μια τελευταία ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr