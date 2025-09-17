Καστοριά: Διαπληκτίστηκαν, τον κλώτσησε στο στήθος και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Καστοριά: Διαπληκτίστηκαν, τον κλώτσησε στο στήθος και τον έστειλε στο νοσοκομείο
Θύμα ένας 59χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από έναν 50χρονο μετά από λεκτική αντιπαράθεση έξω από κτηνιατρείο στους Μανιάκους Καστοριάς
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μεταφέρθηκε ένας 59χρονος το βράδυ της Τρίτης, μετά από έντονο διαπληκτισμό και ξυλοδαρμό από 50χρονο στο προαύλιο κτηνιατρείου στους Μανιάκους Καστοριάς.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι κυνηγοί. Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 59χρονος δέχτηκε μια δυνατή κλωτσιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 59χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Λίγη ώρα μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να ερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον βίαιο διαπληκτισμό.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι κυνηγοί. Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε, με τον 50χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 59χρονος δέχτηκε μια δυνατή κλωτσιά στο στήθος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να καταρρεύσει.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 59χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Λίγη ώρα μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να ερευνήσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, καθώς το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον βίαιο διαπληκτισμό.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα