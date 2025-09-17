Πρόεδρος Αρείου Πάγου: Επιχειρείται η χειραγώγηση και ο επηρεασμός έξωθεν της Δικαιοσύνης

Με την ιδιότητα της Πρόεδρου του Αρείου Πάγου, εκφράζω την απόλυτη εμπιστοσύνη μου σε όλους εσάς τους Έλληνες Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που επιτελείτε το έργο σας κάτω από αντίξοες συνθήκες, με την επιβαλλόμενη περίσκεψη, ψυχραιμία, νηφαλιότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, οπλισμένοι με σθένος και τόλμη αλλά και με την αναγκαία για την προστασία του κύρους της Δικαιοσύνης αυτοσυγκράτηση, με στόχο την ορθή, ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης, τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας και την ομαλή λειτουργία του Κράτους Δικαίου.Στόχος όλων μας είναι, με την πολύτιμη συνεργασία των δικαστικών υπαλλήλων της χώρας, οι οποίοι ασκούν υπό δυσχερείς συνθήκες πίεσης και άγχους τα καθήκοντά τους, τη συνεργασία των δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και με τη συνδρομή της Πολιτείας, να υλοποιήσουμε, το επιτακτικό αίτημα της ορθής και έγκαιρης παροχής έννομης προστασίας στον πολίτη, που αποτελεί περιεχόμενο και των αρχών του Κράτους Δικαίου».