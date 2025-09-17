Φρίκη στην Ηλεία: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος
Το παστούρωμα είναι μια βάναυση πρακτική δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό - Η κατσίκα είχε εγκαταλειφθεί 24 ώρες πριν την βρουν εθελοντές μέσα σε βάτα
Θύμα ανθρώπινης αγριότητας έπεσε μια κατσίκα στην Ηλεία που βρέθηκε ακρωτηριασμένη και πεταμένη κοντά στο φράγμα του Αλφειού.
Σύμφωνα με το pelop.gr, η κατσίκα, την οποία βρήκαν πολίτες στην άκρη του δρόμου, ήταν εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες μέσα σε βάτα.
Κτηνίατροι που εξέτασαν το ζωό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πόδι της κατσίκας δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστωρούματος — της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό
Μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε, η κατσίκα σχεδιάζεται να μεταφερθεί στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο.
Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» ζητά τη στήριξη των πολιτών για την κάλυψη των πρώτων κτηνιατρικών εξόδων και της μεταφοράς.
- Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν:
- Τράπεζα Πειραιώς – Αρ. Λογ. 5531-093883-962
- IBAN: GR77 0172 5310 0055 3109 3883 962
- Δικαιούχος: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι»
