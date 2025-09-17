Υποψήφιος στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο ποινικολόγος Κωνσταντίνος Γώγος
Υποψήφιος στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο ποινικολόγος Κωνσταντίνος Γώγος
«Τώρα είναι η ώρα συμμετοχής και της προσφοράς, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε το λειτούργημα του δικηγόρου», τονίζει
Ο ποινικολόγος Κωνσταντίνος Γώγος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (30.11.2025) με τον συνδυασμό «ΔΡΑΣΗ», στηρίζοντας ως υποψήφιο πρόεδρο του πρώτου Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας τον Δημήτρη Αναστασόπουλο.
Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του ο κ. Γώγος αναφέρει ότι «τώρα είναι η ώρα συμμετοχής και της προσφοράς, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε το λειτούργημα του δικηγόρου, το οποίο τα τελευταία χρόνια, λόγω της δυσχερούς κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, βρίσκεται σε πρωτοφανή κρίση». Έτσι ώστε «να συνδράμουμε με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να επαναφέρουμε το λειτούργημα του δικηγόρου στη θέση που του αρμόζει κατά το θεσμικό του ρόλο», προσθέτει ο κ. Γώγος.
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής του ο υποψήφιος υπογραμμίζει: «Με συνεχή παρουσία στα δικαστήρια και πιστός πάντα στις έννοιες της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της ηθικής, θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω και εγώ στο επόμενο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών, ώστε να διορθώσω τις παθογένειες του συστήματος με σεβασμό στον ασκούμενο, στον δικηγόρο, στον εισαγγελέα, στον δικαστή, στον γραμματέα. Με προσωπική εργασία θα προσπαθήσω να στηρίξω με κάθε τρόπο και να δώσω βήμα σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε άποψη, σε κάθε προσπάθεια ώστε να εξαλείψω τα κακώς κείμενα και τις κακές νομοθετικές πρωτοβουλίες, που υποβαθμίζουν την νομική επιστήμη και υπονομεύουν το δικηγορικό επάγγελμα».
Δεν παραλείπει να επισημάνει ο κ. Γώγος, ότι «η παρουσία μου στα δικηγορικά δρόμενα υπήρξε καθημερινή, με αρθρογραφία, βοηθήματα, πρακτικούς οδηγούς και δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με αποκορύφωμα της συμμετοχή μου εδώ και χρόνια στο νομικό site dikastiko.gr. Και αυτά παράλληλα με την προσωπική μου ιστοσελίδα thegreeklawyer.gr με νομολογίες, όλα τα επίκαιρα ζητήματα νομοθεσίας και αρθρογραφία για τα κακώς κείμενα της νομοθετικής εξουσίας».
Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του ο κ. Γώγος αναφέρει ότι «τώρα είναι η ώρα συμμετοχής και της προσφοράς, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε το λειτούργημα του δικηγόρου, το οποίο τα τελευταία χρόνια, λόγω της δυσχερούς κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, βρίσκεται σε πρωτοφανή κρίση». Έτσι ώστε «να συνδράμουμε με άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, προκειμένου να επαναφέρουμε το λειτούργημα του δικηγόρου στη θέση που του αρμόζει κατά το θεσμικό του ρόλο», προσθέτει ο κ. Γώγος.
Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής του ο υποψήφιος υπογραμμίζει: «Με συνεχή παρουσία στα δικαστήρια και πιστός πάντα στις έννοιες της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της ηθικής, θεωρώ ότι μπορώ να συνεισφέρω και εγώ στο επόμενο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών, ώστε να διορθώσω τις παθογένειες του συστήματος με σεβασμό στον ασκούμενο, στον δικηγόρο, στον εισαγγελέα, στον δικαστή, στον γραμματέα. Με προσωπική εργασία θα προσπαθήσω να στηρίξω με κάθε τρόπο και να δώσω βήμα σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε άποψη, σε κάθε προσπάθεια ώστε να εξαλείψω τα κακώς κείμενα και τις κακές νομοθετικές πρωτοβουλίες, που υποβαθμίζουν την νομική επιστήμη και υπονομεύουν το δικηγορικό επάγγελμα».
Δεν παραλείπει να επισημάνει ο κ. Γώγος, ότι «η παρουσία μου στα δικηγορικά δρόμενα υπήρξε καθημερινή, με αρθρογραφία, βοηθήματα, πρακτικούς οδηγούς και δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με αποκορύφωμα της συμμετοχή μου εδώ και χρόνια στο νομικό site dikastiko.gr. Και αυτά παράλληλα με την προσωπική μου ιστοσελίδα thegreeklawyer.gr με νομολογίες, όλα τα επίκαιρα ζητήματα νομοθεσίας και αρθρογραφία για τα κακώς κείμενα της νομοθετικής εξουσίας».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα