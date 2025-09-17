Σεισμός 3,9 στην Κεφαλονιά
Σεισμός 3,9 στην Κεφαλονιά
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο δυτικά της Άσσου
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 6 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της Άσσου.
Κατά την ίδια λύση το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11,5 χλμ.
