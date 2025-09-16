Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Σύρος παρενόχλησε 14χρονη, 17χρονη και 58χρονη στο Αιγάλεω - Τον ακινητοποίησαν δύο πολίτες
Σύρος παρενόχλησε 14χρονη, 17χρονη και 58χρονη στο Αιγάλεω - Τον ακινητοποίησαν δύο πολίτες
Τα δύο πρώτα θύματα του άνδρα από τη Συρία περπατούσαν αμέριμνα ενώ το τρίτο ήταν σε πυλωτή πολυκατοικίας
Στιγμές τρόμου από έναν 32χρονο Σύρο έζησαν μια 14χρονη, μια 17χρονη και μια 58χρονη στο Αιγάλεω το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ο αλλοδαπός τους επιτέθηκε και τις παρενόχλησε.
Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.
Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.
Ο 32χρονος Σύρος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη, με τον αλλοδαπό άνδρα να προσπαθεί να κατεβάσει το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.
Τέλος στις πράξεις του 32χρονου έδωσε ένας 30χρονος, ο οποίος μαζί με τον ξάδερφό του ακινητοποίησαν τον 32χρονο από τη Συρία.
Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί από τα τρία θύματα αλλά και τον 30χρονο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για «Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «Απειλή», «Απλή σωματική βλάβη» και «Εξύβριση», αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.
Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.
Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.
Ο 32χρονος Σύρος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη, με τον αλλοδαπό άνδρα να προσπαθεί να κατεβάσει το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.
Τέλος στις πράξεις του 32χρονου έδωσε ένας 30χρονος, ο οποίος μαζί με τον ξάδερφό του ακινητοποίησαν τον 32χρονο από τη Συρία.
Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί από τα τρία θύματα αλλά και τον 30χρονο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για «Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «Απειλή», «Απλή σωματική βλάβη» και «Εξύβριση», αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»
«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα