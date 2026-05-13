Απεργία ΑΔΕΔΥ σήμερα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ, τι ισχύει για σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες

Στις 10:30 η συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος - Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων





Η ΑΔΕΔΥ ξεκαθάρισε, μετά από σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις, ότι οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στη Συνομοσπονδία.







«Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει την “κανονική” τους λειτουργία».



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τα σωματεία εργαζομένων στις συγκοινωνίες για στάσεις εργασίας ή άλλες κινητοποιήσεις.



Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, που καταργήθηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων.



Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν:



Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς

Κλείσιμο

«Ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Σε 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ , με κεντρική συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος και κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η Συνομοσπονδία διευκρινίζει ότι η απεργία δεν αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , αν και δεν αποκλείονται ξεχωριστές κινητοποιήσεις εργαζομένων στις συγκοινωνίες.Η ΑΔΕΔΥ ξεκαθάρισε, μετά από σχετικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις, ότι οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στη Συνομοσπονδία.Όπως αναφέρει:«Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει την “κανονική” τους λειτουργία».Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τα σωματεία εργαζομένων στις συγκοινωνίες για στάσεις εργασίας ή άλλες κινητοποιήσεις.Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, που καταργήθηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων.Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν:Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούςΚατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανεργίας«Ξεπάγωμα» των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδίΕπέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική χρηματοδότηση και ενίσχυση του ΕΣΥ

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις



Η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι η απεργία αποτελεί «οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων» για οικονομικά, θεσμικά και ασφαλιστικά ζητήματα, αλλά και για την ακρίβεια, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και τη μονιμοποίηση συμβασιούχων.



Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα πραγματοποιείται σήμερα στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.



Παράλληλα, κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας από τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.



Τι θα γίνει με τα σχολεία Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων.



Οι μαθητές όλων των βαθμίδων – Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων – πρέπει να προσέλθουν κανονικά, εκτός αν έχουν ενημερωθεί διαφορετικά από τους εκπαιδευτικούς ή τις σχολικές μονάδες.



Συνήθως, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ενημερώνουν εγκαίρως τους γονείς για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.



Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα και περιορισμένη λειτουργία σε δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.