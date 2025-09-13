Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σπαρτουλιά Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σπαρτουλιά Ηλείας

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο και δεν απείλησε οικισμούς

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σπαρτουλιά Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) σε δασική έκταση στη Σπαρτουλιά Ηλείας στην περιοχή προς την Αγία Κυριακή, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή. Δεν απειλήθηκαν οικισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο. Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.


