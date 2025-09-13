Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σπαρτουλιά Ηλείας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σπαρτουλιά Ηλείας
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο και δεν απείλησε οικισμούς
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) σε δασική έκταση στη Σπαρτουλιά Ηλείας στην περιοχή προς την Αγία Κυριακή, στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο στις πλαγιές του Ερυμάνθου, κοντά στην κορυφογραμμή. Δεν απειλήθηκαν οικισμοί.
Στο σημείο έσπευσαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο. Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.
