Την άρση κάθε νομικής προσφυγής ανακοίνωσε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα - Την Κυριακή αναμένεται λευκός καπνός για τον διάδοχο του Δαμιανού
Ασφαλείς πηγές δείχνουν προς τον Σιναϊτη Αρσένιο, ως επικρατέστερο για τη θέση του Αρχιεπισκόπου Σινά
Για την επίτευξη του στόχου της ενότητας και σε πνεύμα συμφιλίωσης, η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα με ανακοίνωσή της, που εξασφάλισε αποκλειστικά το protothema.gr, προβαίνει στην άρση κάθε νομικής προσφυγής, όπως ορίζεται από το αιγυπτιακό δίκαιο.
Στο μεταξύ, ανήμερα του Σταυρού, την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να βγει λευκός καπνός από το Σινά, καθώς τότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής του πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, ο οποίος αποσύρθηκε επίσημα ύστερα από 52 έτη επικεφαλής της Μονής.
Η εκλογή αποτελεί μία εξαιρετικά κλειστή διαδικασία. Μέχρι στιγμής, ασφαλείς πηγές δείχνουν προς τον Σιναϊτη Αρσένιο, ως επικρατέστερο για τη θέση του Αρχιεπισκόπου Σινά, καθώς θεωρείται μία ήρεμη δύναμη και απόλυτα ικανός να διατηρήσει τις ισορροπίες σε μία τόσο ευαίσθητη συνθήκη, όπως αυτή της Μονής Σινά. Ο Αρσένιος είναι απόφοιτος της Αμπετείου Σχολής και επί πολλά χρόνια ηγούμενος της Ραϊθούς, ενώ μιλάει πολύ καλά αραβικά.
Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε μία περίοδος ιδιαίτερα ταραχώδης, με τον Αρχιεπίσκοπο να βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη με τους υπόλοιπους Σιναϊτες Πατέρες. Το ζήτημα διευθετήθηκε ύστερα από παρέμβαση και της αποστολής της ελληνικής κυβέρνησης. Η παραίτηση Δαμιανού έγινε προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της Σιναϊτικής Αδελφότητας.
Η ανακοίνωση
«Ἡ Ἱερὰ Σιναϊτικὴ Ἀδελφότης ἀνακοινώνει ὅτι πρὸς ἐπίτευξιν ἑνότητος καὶ συμφιλιώσεως ἔχει προβῆ εἰς τὴν διαδικασίαν ἄρσεως, κατὰ τὸ Αἰγυπτιακὸν Δίκαιον, πάσης νομικῆς προσφυγῆς, ὑποβληθείσης συμφώνως πρὸς τὰ ἐν Αἰγύπτῳ κρατοῦντα, κατὰ τὴν πρόσφατον ἔκτακτον περίστασιν.
Ἐν Σινᾷ, τῇ 30ῇ Αὐγούστου / 12ῃ Σεπτεμβρίου 2025».
