Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Κρήτη: Εξαρθρώθηκε σπείρα ζωοκλοπών - Συνελήφθησαν τρία άτομα σε Ρέθυμνο και Φαιστό
Κρήτη: Εξαρθρώθηκε σπείρα ζωοκλοπών - Συνελήφθησαν τρία άτομα σε Ρέθυμνο και Φαιστό
Δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ εξακολούθηση ζωοκλοπές και ζωοκτονίες – Αναζητούνται ακόμη τρεις συνεργοί
Στη σύλληψη τριών ατόμων, ενός 59χρονου, ενός 44χρονου και μιας 43χρονης, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με ζωοκλοπές προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (10/9) η Αστυνομία στο Ρέθυμνο και στη Φαιστό.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μία σπείρα με συγκροτημένη δομή, διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος, και στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ εξακολούθηση ζωοκλοπές και ζωοκτονίες, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη τρεις Έλληνες, ηλικίας 52, 27 και 24 ετών, που αναζητούνται.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και στα μαντριά, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Κατασχέθηκε μέρος κλεμμένων ζώων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τρεις περιπτώσεις ζωοκλοπής. Οι έλεγχοι έγιναν με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, του ΤΕΚΑΜ Κρήτης και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών της οργάνωσης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για μία σπείρα με συγκροτημένη δομή, διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος, και στόχο το παράνομο οικονομικό όφελος. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ εξακολούθηση ζωοκλοπές και ζωοκτονίες, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη τρεις Έλληνες, ηλικίας 52, 27 και 24 ετών, που αναζητούνται.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και στα μαντριά, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας. Κατασχέθηκε μέρος κλεμμένων ζώων, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί τρεις περιπτώσεις ζωοκλοπής. Οι έλεγχοι έγιναν με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, του ΤΕΚΑΜ Κρήτης και των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών της οργάνωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους» το πρώτο μήνυμα του ΝΑΤΟ στον Πούτιν - Ενεργοποιήθηκε το Άρθρο 4 μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία
Τατσόπουλος για Λυμπεριάδη που συνελήφθη για φακελάκι: Γηράσκω αεί διδασκόμενος, χωρίς αυτόν θα ήμουν κάτω από το χορτάρι
Οι 11+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο νόμο της Κοινωνικής Αντιπαροχής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα